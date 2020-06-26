США і ЄС започаткують платформу для протидії впливу Китаю

Сполучені Штати прийняли пропозицію Європейського Союзу щодо створення нової міжнародної платформи протидії китайському впливу під назвою “Діалог США-ЄС з питань Китаю”.

Про це заявила державний секретар США Майкл Помпео під час прямого включення, проведеного під егідою Брюссельського форуму, організованого Німецьким Фондом Маршалла, повідомляє “Укрінформ”.

“Я радий повідомити, що Сполучені Штати прийняли пропозицію високого представника ЄС Борреля щодо започаткування Діалогу США-ЄС з питань Китаю”, – заявив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Він уточнивши, що це буде новий механізм для обговорення занепокоєнь щодо китайської загрози для Заходу.

Важливою частиною цього процесу стані обмін розвідувальною інформацією “з метою збереження демократії та свободи, які Комуністична партія Китаю (КПК) хоче підірвати”. “Між свободою, разом та авторитаризмом не може бути компромісу”, – заявив держсекретар США.

Очікується, що Помпео вже за кілька тижнів вирушить до Європи, щоб узяти участь у перших зустрічах, де будуть обговорені головні завдання нового міжнародного формату.