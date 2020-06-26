В Одеській області через паводок перекриють частину траси Одеса-Рені

Дорогу перекриють між мостами Маяки і Паланка.

В Одеській області через небезпеку затоплення перекриють ділянку траси міжнародного значення Одеса-Рені. Рух буде заборонено на ділянці між 48 і 54 кілометрами.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Водіїв просять утриматися від поїздок через ділянку дороги між автомобільними мостами Маяки і Паланка і вибрати альтернативний маршрут.

«Настійно рекомендуємо громадянам подбати про безпеку і утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер у вказаному районі», — додали в поліції.