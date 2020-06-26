У ДР Конго заявляють про подолання спалаху Еболи

Влада Демократичної Республіки Конго заявила про завершення спалаху лихоманки Еболи у північно-східній частині.

Про це повідомляє Африканське відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я у Twitter.

«Міністр охорони здоров’я Конго Лонгондо Етені офіційно заявивши про завершення спалаху Еболи у північно-східній частині країни», – йдеться у повідомленні.

За інформацією AP, Всесвітня організація охорони здоров’я планувала оголосити про таке рішення ще у квітні, проте за три дні до запланованої дати в однієї людини було підтверджено лихоманку. Як зазначає BBC, для того аби оголосити про завершення спалаху потрібно, щоб минуло 42 дні після того як остання людина, у якої виявили вірус, здала негативний тест.

Спалах Еболи у Конго тривав з 2018 року та забравши життя близько 2200 осіб. Загалом з 2005 року ВООЗ через цю недугу оголошувала міжнародний надзвичайний стан п’ять разів.