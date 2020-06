Изменила фирменным локонам: Кейт Миддлтон продемонстрировала новую прическу (фото)

На всех официальных мероприятиях мы привыкли видеть Кейт Миддлтон с ее фирменной прической — крупными локонами. Однако на днях герцогиня решила немного поэкспериментировать со своим бьюти-образом — во время совместной видеоконференции в Zoom с Камиллой Паркер-Боулз и представителями детских хосписов в Великобритании Кейт предстала с идеально ровными волосами и с новым пробором на одну сторону.

Таким образом Миддлтон удалось преобразиться и освежить свой образ без каких-либо кардинальных перемен (что станет отличной опцией для тех, кто пока не готов на окрашивание или стрижку). Нам очень нравится, а тебе?

This #ChildrensHospiceWeek, we’d like to say thank you to all the incredible people working for children’s [email protected] | @EACH_hospices | @HelenAndDouglas pic.twitter.com/DOT4xHNP6j

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 22, 2020

: cosmo.com.ua