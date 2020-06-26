В Україні наклали штрафів на понад 5 млн грн за порушення карантину

З початку карантину, 12 березня по 22 червня в Україні наклали 296 штрафів за порушення правил карантину людей на загальну суму 5,2 млн грн. Про це повідомили в Національній поліції України у відповіді на запит УНН.

Так, згідно з наявною інформацією про виявлені адмінправопорушення та порушників, суми накладених і сплачених штрафів у відповідності зі статтею 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення з 12 березня по 22 червня, всього в Україні наклали 296 таких штрафів.

Найбільше штрафів наклали в Дніпропетровській області — 53. На другому місці — Сумська область — 33 штрафу, а на третьому — Львівська — 29 штрафів.

Повідомляється, що загальна сума штрафів — 5 млн 232 тис. 226 грн.

При цьому зазначено, що сплатили 284 тис. 610 гривень штрафу за порушення правил карантину.