Нафтогаз зобов’язаннями язали віддавати до бюджету на 50 мільйонів більше

Уряд схвалив рішення, відповідно до якого з дивідендів НАК “Нафтогаз України” перерахують до спеціального фонду державного бюджету на 50,9 млн грн більше, ніж планувалося.

Проєкт постанови на засіданні уряду представив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє “Укрінформ”.

Відповідно до урядового документу, до розпорядженням Кабміну від 10 червня 2020 року № 655-р внесуть зміни у третьому абзаці.

Раніше НАК “Нафтогаз України” мав спрямувати 95% чистого прибутку у розмірі 48,125 млрд гривень на виплату дивідендів, з них 3,8 млрд грн малі надійти до спеціального фонду держбюджету.

У новій редакції розпорядження з прибутку “Нафтогазу” до спецфонду надійде майже 3,8509 млрд грн. Виплату дивідендів НАК “Нафтогаз України” має провести не пізніше 30 червня 2020 року.