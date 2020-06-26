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Це не фейк?: Постраждалі від вибуху будинку кияни спершу не повірили, що Зеленський їм дав квартири

26.06.2020

Кияни, які втратили житло через вибух у багатоповерхівці на Позняках, по-різному відреагували на те, що отримали від президента Володимира Зеленського сертифікати на нові квартири. Про це йдеться в сюжеті «ТСН«.

Люди, які отримали сертифікати на квартири та ключі від них, плакали від радості, кажучи, що «хоч щось зрушилося з мертвої точки». При цьому деякі представники 12 сімей з ключами запитували у президента і міських чиновників, чи це не є фейком або обманом заради піару.

Люди запитували, чи все в порядку з документами у нових квартир і не буде проблем під час оформлення. Кияни говорили, що «не розуміють, що відбувається», але раді, що є хоч якась впевненість у завтрашньому дні. У документах зазначено, що сім’ї будуть жити в ЖК «Кришталеви джерела» в Голосіївському районі столиці.

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