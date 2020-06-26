Карпатська деревина для IKEA: Керівництво лісомисливського господарства пручається перевірок Держекоінспекції та проводить вирубку в період «тиші»

В цьому році працівники Держекоінспекції двічі безуспішно приходили з перевіркою на лісомисливське господарство в селищі Великий Бичків. Саме це підприємство нібито незаконно вирубує ліс для меблевої компанії IKEA.

Про це Громадському радіо розповів перший заступник голови Держекоінспекції Денис Каплунов.

Перша позапланова перевірка в цьому році повинна була відбутися 25 травня, однак інспекторів ДЕІ на територію підприємства не пустили. Тоді вони звернулися в поліцію і все ж провели перевірку: «Після того, як підприємство фактично відмовило у проведенні перевірки, ми склали акт про недопуск і направили ці матеріали в ОДА, Держагентство лісових ресурсів, прокуратуру та СБУ. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого СБУ та працівники ДЕІ потрапили на підприємство і отримали матеріали, однак навіть тоді керівництво підприємства пручався і не хотів давати матеріали для ознайомлення», — зазначив Каплунов.

За його словами, місцева прокуратура наразі розглядає матеріали, а документи на вирубку дерев, ймовірно, анулюють.

Також Каплунов пояснив, що в розслідуванні організації Earthsight мова йде про перевірку 2018 року: «Під час планової перевірки в липні-серпні 2018 року на підприємстві знайшли порушення і розрахували шкоду на 144 тисяч гривень. Виявили, що була заготівля деревини в період «тиші», тобто вирубували дерева в період, коли не можна проводити рубку. Оскільки перевірка була плановою, то її проводили після цього періоду, і порахувати реальні збитки по цих статтях було складно», — говорить він.

Щодо порушень склали лише адмінпротоколи на чотирьох лісничих: «не Можна було оцінити повний обсяг заготовленої деревини саме в цей заборонений період. І у нас була відсутня методика визначення збитків на час проведення цих перевірок, і розмір збитку не встановлений», — пояснив перший заступник голови Держекоінспекції Денис Каплунов.

І додав, що коментувати цю перевірку йому складно, тому що її проводили, коли він у ДЕІ не працював.