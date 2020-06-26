Як часто аферисти виманюють кошти через телефон

Пам’ятайте, що зловити і звинуватити «банківського» афериста дуже важко. Поліція не любить братися за такі справи.

В останні кілька місяців в Україні знову почастішали випадки телефонного шахрайства — вішинг і смишинг. У першому випадку банківські реквізити вимагають під час телефонного дзвінка, у другому — через sms-повідомлення, яке штовхає жертву зателефонувати зловмисникам. Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.

Зазвичай, це дзвінок або повідомлення від нібито співробітника банку. Мовляв, стався технічний збій, в результаті чого ви можете втратити свої заощадження (одна з численних вигадок в арсеналі шахраїв). Телефонний співрозмовник запевняє вас, що проблему можна вирішити прямо зараз, але для цього від вас вимагається повідомити додаткову інформацію у вигляді ПІН-коду, строку дії та номера банківської картки, а також коду безпеки CVC (три цифри на звороті карти).

Подібним чином на початку квітня шахраї намагалися «вицепіть» гроші у матері автора, яка є клієнткою «Ощадбанку». Повідомлення виглядало так: «Ваша картка заблокована з міркувань безпеки банку. За інформацією звертайтеся: 0800 *** безкоштовно. OschadBank.ua ». На щастя, все обійшлося (мама відразу набрала мене, видаливши згадане смс з телефону).

Проте не кожна «риба» здатна вискочити з тенет афериста. Наприклад, нещодавно з рахунку жительки Підволочиського району Тернопільської області) було знято майже 6 тис. гривень, пише місцева газета «Свобода». Цитуємо: «Чоловічий голос повідомив: «Я працівник банку ПУМБ, хочемо допомогти, оскільки з вашого рахунку зловмисники проводили транзакцію і потрібно заблокувати вашу банківську картку». Жінка не на жарт заметушилася, а «працівник банку» заспокоїв, мовляв, зараз прийде смс-повідомлення, за допомогою якого заблокують транзакцію.

Прийшла есемеска, і жінка продиктувала цифри, які були в повідомленні, «робітникові». Він утішив: рахунок вже заблокований, але гроші висять на транзакції, і для того, щоб їх повернути, необхідно ввести код, який буде вказано в наступній sms. Жінка продиктувала і це. Після цього зайти в мобільний додаток свого банківського рахунку вже не могла. Набрала «гарячу лінію» банку — там відповіли, що з її рахунку знято 5939 гривень, і порадили звернутися в поліцію».

Також потрапила на гачок шахраїв мешканка Калуша (Івано-Франківська області). З її банківської картки виманили 10 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті онлайн-видання «Місто». «Жінці зателефонував невідомий, який представився «співробітником служби безпеки банку», послугами якого вона користується, мовляв, банк змінює термінали, і її картка буде заблокована, а потім потрібно вказати останні чотири цифри, які прийдуть смс-повідомленням на телефон, — пише «Місто». — Жертва так і зробила, а вже через кілька хвилин їй прийшло повідомлення про зняття з 10 тисяч гривень».

Але не дзвінком (смс) з «банку» єдиними. Історії, озвучені шахраями, можуть бути найрізноманітніші.

ЯК ЧАСТО ВИМАНЮЮТЬ КОШТИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН

«Чим більший банк, тим більше у нього емітовано карток, і тим частіше клієнти зазнають подібні випадки», — коментує Укрінформу начальник відділу зовнішньої комунікації «Ощадбанку» Ярослава Титова. «Найчастіше аферисти виманюють гроші, називаючись службою безпеки банку, або Нацбанку, або представниками медустанов, соцслужб і т. д., — розповідає Титова. — Або — зі свіжого — під час епідемії коронавіруса нерідко фіксувалися також випадки, коли шахраї, телефонуючи своїм жертвам, говорили, що їм нібито нараховано допомогу від держави.

Варіантів виманити кошти безліч, але майже всі між собою схожі: людині надсилають смс або дзвонять і випитують особисті та карткові дані». Тому представник «Ощадбанку» зазначає: «Банк (представник, служба безпеки банку і т. д.) ніколи не випитує ніяких даних про картці. Це конфіденційна інформація, яку ніколи не можна поширювати або розголошувати стороннім особам».

Також пані Тітова вказала на досить цікаву деталь. Прийнято вважати, що найчастіше в «лапи» шахраїв потрапляють літні люди. Але це не так. «Це стереотип. У пенсіонерів менше карток. Вразлива категорія — люди середнього віку. Саме вони активно користуються картками», — зазначила начальник відділу зовнішньої комунікації «Ощадбанку».

Максим Батуренко

У свою чергу керівник відділу консультування з управління ризиками компанії KPMG в Україні Максим Батуренко Укрінформу розповів про основні види телефонного шахрайства, а також, хто і як стає мішенню зловмисників. А це, зокрема:

соціально ізольовані або самотні люди (схеми, які реалізуються шляхом встановлення романтичних відносин)

особи, що мають фінансові труднощі (схеми, коли зловмисник пропонує жертві беззаставний кредит (за умови, що остання заплатить авансом комісію, або ж зловмисник представляється жертві колектором, вимагаючи сплатити неіснуючий борг), а також інвестиційні програми під надзвичайно високі відсотки)

термінова допомога члена сім’ї / одного — шахрай, який зазвичай орієнтується на людей похилого віку і користується тим, що вони погано чують, видає себе за їхнього онука чи онучку. «Онук» каже, що він потрапив в біду і потребує в грошах. Таких випадків ще дуже багато. Зловмисники використовують дані з соціальних мереж історії звучали правдоподібно, і кажуть приглушеними голосами, роблячи вигляд, що вони плачуть;

лотереї — зловмисники повідомляють людині, він виграв при розіграші призу, в якому вона насправді ніколи не брала участь. Жертву просять сплатити комісійні за видачу або доставку подарунку або грошей. Їй також можуть запропонувати зателефонувати з високим тарифом оплати, щоб отримати приз. Часто шахраї використовують назви реальних розіграшів з тим, щоб жертва могла переконатися в їх законності;

шахраї телефонують жертвам або надсилають електронні повідомлення, видаючи себе за представників судових і податкових органів. У деяких випадках шахрай вимагає негайно здійснити погашення заборгованості, наприклад, простроченого штрафу за порушення правил паркування або прострочених податків. Шахрай може загрожувати тим, що несплата призведе до збільшення суми заборгованості або навіть терміну ув’язнення.

Максим Батуренко також звернув увагу на те, що методи шахраїв стають усе складнішими, а їх підходи можуть швидко адаптуватися. «За результатами глобального дослідження KPMG з питань шахрайства в банківській сфері, тенденція збільшення як кількості випадків зовнішнього шахрайства, так і розмірів викликаних ними збитків набирає обертів у всьому світі. Банки звідусіль заявляють, що порушення безпеки даних з вини клієнтів знаходяться за межами контролю банків». Тобто ніхто, крім вас, не несе відповідальність за те, що ви видали шахраєві секретну інформацію.

ПОКАРАТИ АФЕРИСТІВ: НАСКІЛЬКИ ЦЕ РЕАЛЬНО?

Ми запитали адвоката, партнера юридичної фірми BARGEN Дмитра Нікіфорова ловлять хоч когось із шахраїв? І які покарання передбачені за такі злочини?

Дмитро Нікіфоров

Експерт каже, що починаючи з 2012 року правоохоронні органи щорічно фіксували позитивну динаміку цієї категорії злочинів. «Сплески телефонних шахрайств пов’язують з погіршенням економічної ситуації і підвищенням загального рівня злочинності. Реально такі злочини не розслідуються, а випадки доведення справ до суду — велика рідкість», — стверджує юрист.

А пов’язано це з тим, що слідству необхідно не менше місяця тільки для того, щоб одержати в оператора мобільного зв’язку інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу, з якого здійснювався дзвінок. «Спочатку слідчому необхідно звернутися до суду, щоб отримати дозвіл на доступ до базі мобільного оператора. Виконувати рішення суду можна тільки в Києві — в головних офісах операторів. Тому, наприклад, слідчому з Великолепетиского району Херсонської області доведеться витратити кілька днів тільки на поїздки. За цей час шахрай легко змінює sim-карту і місцезнаходження і уникає відповідальності», — пояснює Нікіфоров.

Слідчі можуть встановити особистість, тільки якщо потерпілому відомий номер картки, на яку зачислились вкрадені гроші. Тоді можна простежити місце зняття грошей і отримати відео з банкомата, на якому буде видно обличчя, каже він. «Але знову таки, власником картки може бути підставна особа. Тому в більшості випадків шахраї уникають покарань», — додав юрист.

Нарешті, що стосується покарання, то, за словами Нікіфорова, в залежності від суми збитку і кількості залучених осіб, за шахрайство можна отримати мінімальний штраф, так і реальний термін позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Віталій Власюк

«Достовірної статистики немає і бути не може. Більшість осіб, які з цим стикаються, просто не заявляють. Не всі заяви реєструються і поліцією, в першу чергу, враховуючи безперспективність. Хоча поліція, при бажанні, могла б активніше працювати над протидією», — коментує юрист, керуючий партнер «єПраво» Віталій Власюк.

Втім, якщо поліція береться всерйоз і приваблює «кіберів» (Департамент кіберполіції. — Ред.), то, на його думку, справа має всі шанси на успіх. «Адже зазвичай телефонують / пишуть з одних і тих же «сімок», які не так складно вирахувати», — резюмував Власюк.

КИБЕРПОЛИЦИЯ І НАЦБАНК РЕКОМЕНДУЮТЬ: ЯК НЕ ПОТРАПИТИ НА ГАЧОК ШАХРАЯ

Департамент кіберполіції і Національний банк України постійно розміщують на своїх офіційних сайтах або на сторінках в соцмережі Фейсбук рекомендації про те, як не потрапити в неприємності, втративши грошові заощадження на банківській картці. Укрінформ зібрав їх разом, виклавши в десяти пунктах:

нікому і ніколи не розголошуйте свій ПІН-код, номер і термін дії картки, а також її CVV-код (останні три цифри на зворотній стороні карти)

ні в якому разі не передавайте особисту інформацію у відповідь на електронні листи або ж дзвінки з нібито банку. Краще самі передзвоніть на офіційний номер call-центру вашій фінустанови і з’ясуйте ситуацію (короткий номер вказаний на картці);

працівник банку ніколи не буде дзвонити до вас з закритого номери. Якщо вас просять надіслати пароль або інші карткові дані, не робіть цього, поки самі не зв’яжетеся з банком і не переконаєтеся, що це не спроба шахрайства;

працівник банку ніколи не може сам дзвонити вам, щоб запитати ваш «контрольне слово» з анкети;

практикуючи купівлю-продаж через Інтернет, краще заведіть для цього окрему картку. І зберігайте там стільки грошей, скільки потрібно для конкретної операції. Не використовуйте для оплати в Інтернеті карти, на яких постійно знаходяться великі суми грошей;

не залишайте персональні дані та дані про свою картці на інтернет-сайтах в оголошеннях;

встановіть ліміт зняття готівки з картки: добовий і на кожну операцію. При необхідності ви зможете легко його змінити, а от шахраям це обмежить простір для дій;

підключення до sms-банкінгу, щоб знати про всі операції по вашому рахунку;

не вірте обіцянкам отримати «легкі» гроші, яких ви не чекали (надбавки до зарплати, пенсії, соцвиплати, грошові винагороди або компенсації від держави»). Для того, щоб отримати надбавку, приз або компенсацію, досить сказати номер своєї картки. Інші дані карти для здійснення грошового переказу на рахунок — не потрібні;

пам’ятайте, що шахрай може прикинутися ким завгодно: працівником банку, працівником пенсійного чи іншого фонду, вартовим, волонтером, покупцем товару, який ви виставили на продаж тощо.

Якщо ви встигли повідомити шахраям дані карти, то негайно її заблокуйте! Для цього потрібно або зателефонувати в банк (за номером, зазначеним на звороті карти або на офіційному сайті банку, через додаток в смартфоні). А також залишити звернення в будь-який зручний час доби на сайті Департаменту кіберполіції (залишити звернення можна ТУТ).

Автор: Мирослав Лискович. Київ; УКРІНФОРМ