Дан Балан показал фото в свадебном костюме

Молдавский певец Дан Балан на фоне слухов о беременности Тины Кароль показал фото в костюме.

О том, что Дана Балана и Тину Кароль связывают романтические отношения, впервые заговорили в эфирах Голоса, где артисты и познакомились. Даже мама молдавского хитмейкера Людмила исполнила свадебную песню для пары, однако подтверждения церемонии не было.

Так, на официальной странице в Instagram Балан обнародовал фото в красивом костюме пастельных цветов на черную рубашку. Артист обворожил поклонниц нежным взглядом и вновь поднял волну обсуждений свадьбы с Тиной Кароль.

“Now you embrace me…….do you really like blue?” – написал Балан, что значит “Теперь ты меня обнимаешь… Тебе дейстивтельно нравится голубой цвет?” с английского.

“Такой красивый, как жених. Неужели после свадьбы с Тиночкой? Ахахаха”, “Ей точно так же нравится голубой, как и Вам ее голубые глаза”, “Мы знаем, кто вас там embrace”, “Почему-то он мне здесь чем-то похож на Рому Сасанчина. Может, Тиночка подбирала костюм?” – комментируют поклонники.

:showbiz.clutch.ua