Сломал челюсть своему другу и убил чужого: на Сумщине судили преступника

На Шосткинщине мужчина, вернувшись домой, увидел маминого друга, лежавшего на диване в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись, он избил пьяного гостя – ведь это с ним мать каждый день выпивала. Затем мужчина выволок потерпевшего на улицу, где тот и позже умер.

Однако это было не единственное преступление, за которое преступник ответил на суде. Так, однажды он выпивал с товарищем, которого позже послал купить спиртного. Однако собутыльник не вернулся. Позже они встретились, но у товарища не было ни денег, ни спиртного. В итоге подсудимый избил его, сломав другу челюсть.

За оба преступления суд отправил преступлика в тюрьму на 7 с половиной лет.

: vsisumy.com