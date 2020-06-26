Слідчі ГФС: Альфа-Банк Україна допомагає компаніям ухилятися від сплати податків на сотні мільйонів

Згідно з постановою Шевченківського райсуду Києва від 12.06.2020, в слідчому управлінні фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ГФС знаходяться матеріали кримінального провадження №32018100110000224 від 13.12.2018 щодо службових осіб Альфа-Банку та інших банків, які, за версією слідства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, які здійснюють виплати (нарахування) грошових коштів найманим працівникам суб’єктів господарювання на картки для виплат «без утримання, нарахування та сплати відповідних податків і зборів, що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектора економіки «.

За висновком слідства, посадові особи Альфа-Банку налагодили «стійку схему, спрямовану на пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, при здійсненні виплати тіньової заробітної плати».

Нижче — уривок з постанови суду від 12.06.2020, в якій наводяться дані слідчих ГФС:

«Грошові кошти спрямовані на виплату неофіційної заробітної плати є прихованим об’єктом оподаткування, формуються за рахунок надходження неврахованих коштів, отриманих від основного виду діяльності підприємств реального сектора економіки. У подальшому частину отриманих коштів від основного виду діяльності перераховується за безтоварні операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ наприклад, таких як плати за фінансові послуги, оплата за фінансовий кредит, надання фінансових гарантій та ін. Або звичайною послугою інкасації доставляється до каси АТ «АЛЬФА-БАНК».

Надалі виплати здійснюються електронною розсилкою коштів на картки для виплат, імітуючи власні поповнення кожною особою самостійно. Працівники банку надають для заповнення бланки електронних реєстрів щодо найманих працівників та інших осіб, яким перераховуються кошти, після чого працівники бухгалтерії підприємств реального сектора економіки самостійно заповнюють зазначені реєстри і направляють їх в електронному вигляді в банк. Після перевірки зазначених реєстрів, за безпосередньої участі IT-фахівців банку здійснюється розсилка коштів на картки для виплат працівникам підприємств реального сектора економіки. Розсилка здійснюється автоматично імітуючи готівкове поповнення через ПТКС (ПОС) термінал (програмно-технічний комплекс самообслуговування). У хвилину з одного терміналу здійснюється до тисячі розсилок, імітуючи готівкове поповнення.

На відділеннях АТ «АЛЬФА-БАНК» менеджери з продажу банківських продуктів — фахівці банку, що здійснюють активні продажі послуги по обслуговуванню зарплатних проектів як офіційної частини, так і розсилки коштів на картки для виплат. Також в банківській установі розроблені система преміювання (заохочення) працівників банку за результатами залучення клієнтів на зарплатні проекти, обов’язково в тому числі на неофіційні.

У свою чергу посадові особи АКЦІОНЕРНОГО товариства «АЛЬФА-БАНК» отримують комісійну винагороду в розмірі близько 2-2,5% перерахованих коштів.

Використовуючи вищезгаданий механізм, державному бюджету України завдано збитків в особливо великих розмірах безпосередніми користувачами зазначеної злочинної схеми створеної групою осіб за попередньою змовою.

Враховуючи вищевикладене, в діях злочинної групи, створеної за попередньою змовою з невстановленими особами, в яку входять посадові особи АКЦІОНЕРНОГО товариства «АЛЬФА-БАНК», і користувачі — посадові особи підприємств реального сектору економіки та керівники інших суб’єктів господарської діяльності, вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великих розмірах, шляхом виплати тіньової необлікованої заробітної плати, при потуранні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО товариства «АЛЬФА-БАНК», і їх змову з невстановленими особами з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

Суть схеми в умисному ухиленні від сплати податків в період I — III кварталів 2019 посадовими особами підприємств реального сектору економіки за попередньою змовою з посадовими особами АТ «АЛЬФА-БАНК» полягає в наступному: підприємствами укладено низку договорів на предмет виплати офіційної заробітної плати — пакетної програми у ряді комерційних банків України. Проте встановлено, що крім офіційної заробітної плати, всі працівники підприємства отримують не обліковану заробітну плату шляхом отримання грошових коштів на карту для виплат, одержуваної паралельно із зарплатним проектом за вказівкою керівництва підприємства при працевлаштуванні на роботу.

Встановлено, що у кожного співробітника є в наявності за 2 банківські картки:

на першу банківську картку для виплати офіційної заробітної плати, відкрита в різних комерційних банках переважно АКЦІОНЕРНОГО товариства «АЛЬФА-БАНК», надходять кошти відповідно до посадових окладів працівників (переважно мінімальна заробітна плата), з зазначених засобів містяться відповідні ПДФО, Військовий збір, і на який нараховується єдиний соціальний внесок, який сплачують підприємства реального сектору економіки.

на другу банківську картку — картку для виплат, рахунки якої відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК», надходять кошти не облікованої заробітної плати, без відповідних утримання та сплати Військового збору, ПДФО, і які не враховуються при нарахуванні єдиного соціального внеску. Грошові кошти, переважно нараховуються від 5000 гривень в місяць.

Грошові кошти спрямовані на виплату неофіційної заробітної плати є прихованим об’єктом оподаткування, формуються за рахунок надходження неврахованих коштів, отриманих від основного виду діяльності — роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах побутової техніки. У подальшому частину отриманих коштів від основного виду діяльності перераховується за безтоварні операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ наприклад, таких як плати за фінансові послуги, оплата за фінансовий кредит, надання фінансових гарантій та ін.

Так один раз в місяць, за фактом накопичення безготівкових грошових коштів бухгалтерії підприємств реального сектора економіки відповідні реєстри на перерахування грошових коштів юридичним особам, які не є платниками ПДВ, позиціонують себе як інструменти фінансового ринку, а також доставляють готівку у відділення АТ «АЛЬФА-БАНК «для подальшого перерахування коштів на картки працівників для виплати тіньової заробітної плати, та реєстри в яких зазначено ідентифікаційні ознаки найманого працівника, сума виплати, номер карткового рахунку для виплат. Кошти тіньової заробітної плати надходять на картки для виплат, від одного разу на місяць платежами від 5000 гривень в місяць, в залежності від виробітку та виконання планів по реалізації товарів.

Під час допиту в якості свідків співробітників підприємств реального сектора економіки, а саме ТОВ «САВ-Дистрибьюшн» (код 35625082), ТОВ «СТИЛЬ Д» (код ЄДРПОУ 32014082), ТОВ НВО «Вертикаль» останні повідомляли, що грошові кошти, які надходили на їх банківські картки — це заробітна плата з підприємств на яких вони працювали, самостійно зазначені картки не поповнювали і нікого на це не уповноважували.

Також під час допитів останні надавали роздруківку з рахунком своїх банківських карток, з яких було видно, що кожен місяць на них заходили кошти з призначенням платежу «поповнення готівковими коштами в терміналах ПТКС №8, 14, 19, 22, 23, 53, 135 , 143, 157 «.