Горілчаний барон Євген Черняк вивів весь свій бізнес в офшори і не платить податки

Бізнесмен Євген Черняк є засновником, щонайменше, 50 компаній. Всі вони входять до складу так званої “Групи сім’ї Черняк”, керованої бізнесменом і його батьком — Олександром Черняком.

Але, як виявилося, переважна більшість компаній сімейного бізнесу відомого водочника зареєстровані в офшорних зонах. Про це свідчать дані з Реєстру Міністерства юстиції України.

Легальності і чесність бізнесу Черняка цікаві, як мінімум, з двох причин. Перша, полягає в тому, що сам Черняк активно позиціонує себе успішним і “чистим” бізнесменом. Він веде YouTube — канал “Big Money”, за коштами якого навіть намагається вчити інших підприємців “правильно будувати бізнес. Серед гостей його YouTube – інтерв’ю українські бізнесмени і політики. Спілкуючись з ними, Черняк позиціонує себе, як “всезнаючого підприємця”, справного платника податків, творця робочих місць і економік.

Друга причина, по якій цікава реальна ситуація з бізнес-активами Черняка, це недавню заяву ДП “Укрспирт”.

Держкомпанія відверто назвала Черняка шахраєм, заявивши, що виробники горілки ухиляється від сплати податків.

Також в “Укспирте” відкрито заявили, що “патріот” Черняк давно і успішно торгує горілкою з окупованими територіями і дивною агресором — РФ. Там, пару років тому, він навіть придбав горілчаний завод, оформивши угоду через свої офшорні компанії.

Наскільки правдивими опиняться за підсумком заяви ДП “Укрспирт” було складно собі уявити. Адже, публічне амплуа Черняка вселяло якусь віру в його можливу бізнес-чесність по відношенню до українських споживачів горілки “Хортиця”.

Виявилося все з точністю, та навпаки.

Черняк, по суті, паразитує на українцях. Отримуючи колосальні прибутки від горілчаної торгівлі, він виводить з країни на Кіпр просто величезні суми, дійсно мінімізують податки до смішних пару сотень тисяч гривень на рік.

Так, Черняк є засновником ТОВ “Українська дистрибуційна компанія” (УДК). Це — юридична особа відомого холдингу Global Spirits. До складу холдингу входять підприємства-виробники горілки, коньяків, вин, вермутів та шампанського, такі як ПРАТ “Одеський коньячний завод”, ТОВ “Лікеро-горілчаний завод” Полтава ” та ін. Також холдинг контролює власну розгалужену дистриб’юторську мережу.

Згідно з даними Реєстру Мін’юсту, компанія, зареєстрована в офшорній зоні Кіпр. Більш того, за останні 12 місяців УДК провела близько 55 операцій з офшорами, визнаними в Україні, і ще 5 операцій з країнами, які знаходяться під економічними санкціями. Швидше за все мова про Російської Федерації, про що і попереджали “Укспирте”.

Реєстр також свідчать про те, що через офшорні компанії група Черняка контролює ТОВ “Запорізький завод кольорових сплавів”. Останній належить особисто батькові Черняка.

Станом на сьогодні Євген Черняк вказаний кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “УДК-ІНВЕСТ”. Це — ще одна компанія, що входить до складу так званої “Групи сім’ї Черняк”, зареєстрована знову таки в офшорній зоні — Кіпр.

В офшори Кіпру осіли також:

— ТОВ “Сканрок”, кінцевими бенефіціарними власниками якого є, безпосередньо, Черняк і його дочка — Катерина Черняк;

— ТОВ “Сканді ЛТД” (частка у статутному капіталі підприємства належить дочці Черняка);

— ТОВ “Глобал Спірітс Груп”, кінцевим бенефіціарним власником якого є Черняк та інші.

Таким чином, український бізнесмен Черняк виявляється зовсім не українським, і навіть не американським, як він любить себе називати причини тривалого проживання в США. По суті, він горілчаний торговець з “кіпрським громадянством”, справно поповнює свої кишені і бюджети офшорних зон.

Для наочності зазначимо, що весь холдинг Черняка з щомісячними мільйонним волок в 2018 році заплатив всього-навсього 226 тис. грн податку на прибуток. І додати тут більше нічого.

У зв’язку з тим, що “Хортиця” та інші горілки бізнесмена практично ніяк не сприяють поповненню українського бюджету, просимо ГФС провести позапланову перевірку бізнес-діяльності “горілчаного бізнесмена”.

А дотримуючись вимог Президента України Володимира Зеленського до олігархів, просимо також і самого Черняка озвучити реальний прибуток на українцях і публічно пояснити, чому так не хочеться платити податки рідній державі.