Україні «рекордну» кількість нових випадків COVID-19 за добу — 1 109 осіб

Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу — 1 109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 19 людей померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 1 109 нових хворих коронавирусной хворобою COVID-19 за минулу добу (добою раніше — 994). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був вчора, 25 червня, 994 нових випадку, до цього 24 червня 940 випадків, перед цим 19 червня 921 випадок, до цього 18 червня 829 випадків, до цього 17 червня, 758 випадків, до цього 13 червня 753 хворих, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих на 23 квітня. Всього в Україні виявили 41 117 випадків коронавирусной інфекції.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 19 пацієнтів (добою раніше — 16), всього — 1 086. Більше всього за минулу добу летальних випадків зареєстровано у Закарпатській (3), Львівській (3) та Харківській (3) областях.

За останню добу одужав 541 осіб (добою раніше — 349), всього — 18 299.

Всього в Україні зараз хворіють 21 732 людини, що на 549 більше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (209), Рівненській (116) областях, Києві (113), Закарпатській (93) і Хмельницкйо (79) областях.

У Запорізькій області нових випадків COVID-19 не виявили.











