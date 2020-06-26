«Іди працюй! Тобі таку країну довірили!» Відомий далекобійник жорстко відповів Зеленському

Після звернення Зеленського до водіїв великовантажних автомобілів, які їдуть по трасах перевантаженими і розбивають дорожнє покриття, співаючий далекобійник Вадим Дубовський звернувся до президента і розповів, як система працює в США і що робить держава, щоб його не обманювали.

Колишній киянин Вадим Дубовський, проживає зараз в Чикаго, обурений тим, що Зеленський звинуватив водіїв у поганих українських дорогах.

Він зазначив, що в США існує контроль з боку держави, самоконтроль водіїв та відповідальність за порушення. У Штатах невигідно об’їжджати пункти контролю за вагою вантажу — це втрата часу і втрата палива. Також існує багато пристроїв, де водій може сам визначити вагу вантажу.

Якщо у водія в машині є зайві тонни або кілограми, то він за це відповість. Якщо винна компанія, то вона стане банкрутом. Обманювати компаніям дуже не вигідно.

Дубовський зазначив, що в США держава потурбувалася про те, щоб водії великовантажних машин не руйнували дороги. Він ще раз нагадав про відповідальність влади за все, що відбувається в країні.

Покартав далекобійник Зеленського за «видосики» і поведінку підлітка, нагадав про його віці і порадив: «Йди працюй! Таку тобі довірили країну!».

Ролик за півдня набрав понад 300 тисяч переглядів.

Нагадаємо, співаючим далекобійником Вадима Дубовського назвали навесні 2014 року, коли він на мотиви радянських пісень дуже дотепно і принизливо висміював Путіна і російських «ихтамнетов».