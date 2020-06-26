Куди буде літати МАУ влітку 2020: список напрямків

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» опублікувала список актуальних напрямків на літній сезон 2020 року. Частина країн вже послабила обмеження на кордонах, тому авіапростір поступово відновлюється.

Внутрішні рейси

Згідно з планами, внутрішні рейси будуть виконуватися за трьома напрямками – Херсон, Одеса та Львів, повідомила прес-служба МАУ.

З 1 по 30 липня МАУ буде літати в Одесу, Херсон і Львів по п’ятницях, а повертатися по неділях.

У першій частині серпня зміниться розклад для напрямку Київ – Одеса, його будуть виконувати в понеділок, середу, п’ятницю та неділю. З Одеси до Києва можна буде полетіти в понеділок, вівторок, четвер і суботу. З 16 по 31 серпня можливо додасться рейс до Одеси кожен четвер.

Міжнародні рейси

У липні з Києва можна полетіти в:

Стамбул,

Тель-Авів,

Тбілісі,

Афіни,

Ларнаки,

Лондон,

Амстердам,

Париж,

Дубаї,

Торонто.

У серпні з Києва в:

Стамбул,

Тель-Авів,

Тбілісі,

Афіни,

Ларнаки,

Лондон,

Амстердам,

Париж,

Ніццу,

Рим,

Мілан,

Берлін,

Франкфурт,

Мюнхен,

Відень,

Прагу,

Барселону,

Мадрид,

Єреван,

Кишинів,

Дубаї,

Торонто.

Більш детальну інформацію про рейси і їх частоті в серпні МАУ уточнить протягом липня, спираючись на об’єктивні ринкові передумови.

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