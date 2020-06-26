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Куди буде літати МАУ влітку 2020: список напрямків

26.06.2020

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» опублікувала список актуальних напрямків на літній сезон 2020 року. Частина країн вже послабила обмеження на кордонах, тому авіапростір поступово відновлюється.

Внутрішні рейси

Згідно з планами, внутрішні рейси будуть виконуватися за трьома напрямками – Херсон, Одеса та Львів, повідомила прес-служба МАУ.

З 1 по 30 липня МАУ буде літати в Одесу, Херсон і Львів по п’ятницях, а повертатися по неділях.

У першій частині серпня зміниться розклад для напрямку Київ – Одеса, його будуть виконувати в понеділок, середу, п’ятницю та неділю. З Одеси до Києва можна буде полетіти в понеділок, вівторок, четвер і суботу. З 16 по 31 серпня можливо додасться рейс до Одеси кожен четвер.

Міжнародні рейси

У липні з Києва можна полетіти в:

  • Стамбул,
  • Тель-Авів,
  • Тбілісі,
  • Афіни,
  • Ларнаки,
  • Лондон,
  • Амстердам,
  • Париж,
  • Дубаї,
  • Торонто.

У серпні з Києва в:

  • Стамбул,
  • Тель-Авів,
  • Тбілісі,
  • Афіни,
  • Ларнаки,
  • Лондон,
  • Амстердам,
  • Париж,
  • Ніццу,
  • Рим,
  • Мілан,
  • Берлін,
  • Франкфурт,
  • Мюнхен,
  • Відень,
  • Прагу,
  • Барселону,
  • Мадрид,
  • Єреван,
  • Кишинів,
  • Дубаї,
  • Торонто.

Більш детальну інформацію про рейси і їх частоті в серпні МАУ уточнить протягом липня, спираючись на об’єктивні ринкові передумови.

Куди українцям дозволили літати зараз

    • Зараз українців точно готові приймати в США, Албанії, Туреччини, Білорусі, Великобританії та Чорногорії.
    • Без обмежень можна подорожувати в Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.
    • Інші країни Європи відкрили свої кордони для громадян ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу або видом на проживання.
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