Куди буде літати МАУ влітку 2020: список напрямків

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» опублікувала список актуальних напрямків на літній сезон 2020 року. Частина країн вже послабила обмеження на кордонах, тому авіапростір поступово відновлюється.
Внутрішні рейси
Згідно з планами, внутрішні рейси будуть виконуватися за трьома напрямками – Херсон, Одеса та Львів, повідомила прес-служба МАУ.
З 1 по 30 липня МАУ буде літати в Одесу, Херсон і Львів по п’ятницях, а повертатися по неділях.
У першій частині серпня зміниться розклад для напрямку Київ – Одеса, його будуть виконувати в понеділок, середу, п’ятницю та неділю. З Одеси до Києва можна буде полетіти в понеділок, вівторок, четвер і суботу. З 16 по 31 серпня можливо додасться рейс до Одеси кожен четвер.
Міжнародні рейси
У липні з Києва можна полетіти в:
- Стамбул,
- Тель-Авів,
- Тбілісі,
- Афіни,
- Ларнаки,
- Лондон,
- Амстердам,
- Париж,
- Дубаї,
- Торонто.
У серпні з Києва в:
- Стамбул,
- Тель-Авів,
- Тбілісі,
- Афіни,
- Ларнаки,
- Лондон,
- Амстердам,
- Париж,
- Ніццу,
- Рим,
- Мілан,
- Берлін,
- Франкфурт,
- Мюнхен,
- Відень,
- Прагу,
- Барселону,
- Мадрид,
- Єреван,
- Кишинів,
- Дубаї,
- Торонто.
Більш детальну інформацію про рейси і їх частоті в серпні МАУ уточнить протягом липня, спираючись на об’єктивні ринкові передумови.
Куди українцям дозволили літати зараз
- Зараз українців точно готові приймати в США, Албанії, Туреччини, Білорусі, Великобританії та Чорногорії.
- Без обмежень можна подорожувати в Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.
- Інші країни Європи відкрили свої кордони для громадян ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу або видом на проживання.