Потоп на Прикарпатье уничтожил популярное среди туристов озеро

Вчера, 23 июня, в Карпатах в Ивано-Франковской области в поселке Кривец произошло три оползня, в результате которых полностью уничтожено озеро Кривое. Оно было очень популярно среди туристов.

Как сообщает “Апостроф”, об этом на своей странице в Facebook написала экоактивистка и местная жительница Янина Лучейко.

Она пишет, что два оползня произошли вокруг озера, из-за чего снесло естественную дамбу – и все потоки понеслись в речку Черный Черемош. Третий сдвиг перегородил дорогу в поселок, люди остались отрезанными.

Интересно то, что пропавшее теперь озеро Кривое образовалось тоже во время непогоды в 2008 году.

Кроме этого, по словам Янины, потоки воды собрали весь карпатский мусор.

“Черемош и его притоки начисто смыли все, что люди так долго накапливали. Весь мусор скоро окажется в море и кто знает, может люди, отдыхая на пляже, смогут узнать свои вещи… В этом году Карпатам будет нужна чрезвычайная помощь”, – написала экоактивистка.

: apostrophe.ua