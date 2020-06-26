Грузія коливається, чи пускати українських туристів з 1 липня

Влада Грузії ще у травні заявляли, що з 1 липня збираються відновити міжнародний туризм.

Однак враховуючи ситуацію, що склалася в світі з пандемією COVID-19 станом на кінець червня, з 1 липня Грузія все ж не буде пропускати гостей з країн з високим показником захворюваності.

Таку заяву зробила 25 червня заступник глави Моз Грузії Тамар Габунія, пише newsgeorgia .

На її думку, якщо Грузія відкриє кордони для країн з високим ризиком ці ризики «зайдуть і в нашу країну».

Ми повинні відкрити двері для так званих «зелених країн», де епідемія добре контролюється,

– зазначила Габунія.

Тому уряд має намір зробити наступне:

Скласти список «зелених країн», туристам яких дозволять відвідувати Грузію.

Розробити механізм перевірки на коронавірус гостей, але такий, щоб не робити це масово.

Тому туристів з Німеччини, Чехії, Австрії, країн Балтії приймати, наприклад, будуть. А ось з Росії, Туреччини, Вірменії – ні. Так само, швидше за все, не будуть приймати і українських туристів, адже зараз Україна – в «червоній зоні».

До речі, міністр економіки і розвитку країни Натія Турнаво заявила, що регулярні польоти не відновлять раніше кінця липня – «з великою ймовірністю». Однак чартери брати будуть, в тому числі і організовані туроператорами.

Остаточного рішення з цього приводу ще немає. Однак Габунія впевнено заявила:

«Багато країн, які були для нас джерелом туристів, знаходяться в досить складної епідеміологічної ситуації. Приїжджають звідти – це ризик, і ми не можемо цього допустити «.

Схожа інформація надходить і з Євросоюзу. Там після 1 липня думають не відкривати кордонів для українців і туристів з інших країн з «червоної зони» – тобто країн, де нових випадків коронавіруса більше 20 на 100 тисяч населення щодня.

Коронавірус в Грузії, нагадаємо, вперше зафіксували 26 лютого. Країна оперативно ввела карантинні обмеження. Відповідно, всього за час епідемії зареєстрували лише 914 випадків і 14 смертей. 771 чоловік вже одужав.