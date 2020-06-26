Українців знову закриють по домівках? Як карантин вдарить по економіці і виживе бізнес

Українцям загрожують повернути тотальний карантин, всіх відправити по домівках і закрити громадські заклади.

Число хворих зростає, а обмеження масово порушують. При цьому співрозмовники в уряді, і академіки, і колишні чиновники сходяться на думці: тотальний карантин вже не повернути. В такому випадку «ліки» від коронавіруса може виявитися гірше самої хвороби.

Про те, чи можливе повернення до повного карантину і чому.

В інших країнах при таких обмеженнях кількість хворих не зростає, а у нас – навпаки, розповів прем’єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 25 червня. Щоб знову не закривати всіх по домівках, Кабмін радить дотримуватися особисту гігієну і не «шастати» просто так.

Зараз єдиний варіант, упевнений прем’єр, посилювати покарання. До речі, заклади громадського харчування, продавців по всій країні дійсно останні кілька днів почали активно штрафувати за порушення обмежень (а за це доведеться заплатити мінімум 17 тис. грн).

Поки Кабмін просто лякає, жорсткий карантин не допустять, розповідають співрозмовники Браузера в наближених до влади колах. Адаптивний карантин може затягнутися не тільки до кінця цього року, але і продовжитися в 2021-м. Але повністю закривати транспорт і заклади не можна. Той бізнес, який пережив складності, другу хвилю проблем може просто не подужати.

Повернення до повного карантину – вирок для влади

Повернення жорсткого карантину, при якому знову закриють левову частку закладів, а українців відправлять по домівках – практично неможливий, співрозмовники запевняють у Кабміні. Мовляв, єдина мета карантину – підготувати систему охорони здоров’я. І якщо це не спромоглися зробити за два місяці, то не зможуть за чотири.

«Якщо повернемося до повного карантину, це стане вироком для влади. Карантин потрібен був не для того, щоб вірус «пропав» з-за відсутності носіїв. Це можливість на кілька місяців відкласти пік, підготувати медичну систему, знайти кошти і закупити обладнання. Якщо за час жорсткого карантину не змогли підготуватися, це вирок, нарвемося на соціальне невдоволення. Нікому таке не потрібно», – розповідають співрозмовники.

Директор Інституту демографії і соцдосліджень, перша жінка-член президії Національної академії наук Елла Лібанова переконана: якщо людей «не вважати за бидло», а аргументовано пояснити, навіщо потрібно дотримуватися жорсткий карантин, то виконувати обмеження будуть. Правда, при цьому вчений вважає, що зараз немає причин для різкого посилення.

Питання викликає тільки послаблення частині заходів (таких як відкриття клубів, кінотеатрів, дозволу на обслуговування всередині ресторанів). «Судити треба тільки по відношенню кількості підтверджених діагнозів та кількості проведених тестів. Інших показників статистика не придумала. І це потрібно робити не за один день: реєстрація захворювань не відбувається в той самий день, коли тест. Я не можу сказати, що ситуація катастрофічна. Судячи з того, що відбувається в світі, ситуація нормальна», – говорить Лібанова.

Вчений разом з ще низкою експертів входить в спеціальну Раду з питань економрозвитку, який створив Кабмін Шмигаля. В цьому Раді, зокрема, обговорювали і питання відновлення економіки після виходу з карантину.

Жорсткий заборона не підтримує і колишній міністр економрозвитку Тимофій Милованов. Його Київська школа економіки допомагає уряду розробити критерії часткового посилення карантину. Мовляв, діяти потрібно там, де зараз є спалах. І при цьому не просто закривати всі місця скупчення, а контролювати санітарні норми.

«За нашою оцінкою шкоди від жорсткого карантину більше, ніж користі від нього. Ми зараз допомагаємо Кабінету міністрів розробити критерії введення м’яких карантинних обмежень. Повинен бути гнучкий карантин. Якщо є місто, село і навіть область, потрібно швидко і точково обмежувати, але м’яко. Стежити за масками, санітарними нормами, дистанцією. Потрібно відходити від чорно-білого сценарію: або все можна, не можна», – розповів колишній міністр.

Економіку потрібно рятувати, але поки не відомо як

Економіка України у 2020 році може впасти на 8-10%. Такий прогноз OBOZREVATEL озвучила колишній міністр фінансів Оксана Маркарова (працювала за двох прем’єрів і була звільнена кілька місяців тому). І ось чому:

за час карантину вже впали цілі сфери (транспорт втратив 22,2% в березні і 42,2% у квітні), торгівля через квітня впала на 12,3%, промислове виробництво на 16,2%. Травневі цифри, впевнена Маркарова, будуть краще, але незначно.

послаблення карантину повернуло годину бізнесу «в гру», але сам карантин пережили не всі;

до цих пір немає точних оцінок, як довго триватиме пандемія і що буде під час другої хвилі.

«Уряд і парламент ухвалили низку ініціатив, але вони не мають істотної підтримки і для бізнесу, і для громадян, які втратили роботу. Можливо, готуються якісь нові ініціативи, про яких мені не відомо», – говорить Маркарова.

Маркарова радить готуватися до більш глибокого падіння, ніж очікувані Кабміном мінус 5% ВВП. «Я вірю, що точкою зростання можуть бути інвестиції», – говорить екс-міністр.

Повний карантин буде згубним для економіки. З цим погоджуються більшість опитаних Браузером експертів. Зараз Кабміну потрібно робити максимум, щоб відновити роботу бізнесу і забезпечити українців робочими місцями. А ще місяць-два жорсткого карантину від вірусу не врятують, лише відстрочать зараження, додає аналітик Максим Пархоменко.

«Введення карантину для уряду та економіки буде нести тільки збитки і зростання соціальної напруги. З-за цього суворі норми не будуть поширюватися на всю країну. Тільки можна очікувати локальні спалахи, які і будуть купуватися місцевою владою», – підсумував експерт.

Олександр Литвин