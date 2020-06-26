Знищує коронавірус за 25 секунд: вчені знайшли спосіб

Вчені виявили спосіб знищення коронавирусной інфекції за 25 секунд за допомогою ультрафіолетового випромінювання спеціальних ламп, які ефективно інактивують SARS-CoV-2.

Дослідники з Національної лабораторії інфекційних захворювань в ході експерименту опрацювали матеріал, забруднений вірусом, різними дозами ультрафіолетового випромінювання, передає lenta.ru.

Виявилося, що при дозуванні 5 мДж на квадратний сантиметр поширення коронавіруса знижується на 99% за шість секунд. При впливі в 22 мДж на квадратний сантиметр вірус знищується практично повністю за 25 секунд.