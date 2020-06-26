У Володимирі посеред дороги люди збирали долари (фото)

У Володимирі-Волинському вулиця Ковельська була всіяна доларовими купюрами.

Автомобілі зупинялися, а люди вибігали на проїжджу частину, аби їх зібрати. Таку дивну картину можна було побачити ввечері 24 червня, – інформує БУГ.

Долари розсипали на проїжджій частині в трьох місцях. За 10-15 хвилин на асфальті не лишилося жодної купюри. Щоправда, виявилося, що долари сувенірні.

Автор такого жарту, через який люди забули про свою безпеку, залишився невідомим.

: konkurent.ua

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