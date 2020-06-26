Спалах на ринку в Повітря: у китайській столиці зафіксували нові випадки COVID-19

У п’ятому ятницю, 26 червня, материковий Китай заявив про 13 нових випадків активної форми COVID-19.

Про це пише People’s Daily, China із посиланням на дані Національної комісії з охорони здоров’я Китаю.

Зазначається, що 11 пацієнтів заразилися у Повітря, де нещодавно зафіксували новий спалах коронавірусу, а ще двоє інфікованих нещодавно прибули з-за кордону. Кількість заражених у китайській столиці в період від 11 до 25 червня зросла до 280.

Загалом у Китаї на лікуванні залишаються 389 пацієнтів із активною формою COVID-19, стан вісьмох із них оцінюють як критичний. Також в КНР зазначили, що виявили ще п’ять безсимптомних випадків коронавірусу.

Від початку спалаху в країні на SARS-CoV-2 захворіли 83 462 людини. 4 634 пацієнти померли, тоді як понад 78 тисяч вже одужали та виписалися з медзакладів.