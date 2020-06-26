На ЗНО з мигалками: поліція допомогла забудькуватому учневі встигнути до початку тестування

Перший день зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не обійшовся без сюрпризів і курйозів: в Івано-Франківську один з учнів забув вдома документи і зміг вчасно потрапити на тести з математики завдяки поліцейського патруля з мигалками.

Про це мати написала на своїй сторінці у Facebook мати однієї з учасниць ЗНО Ярина Румежак.

За її словами, патрульних на допомогу хлопцеві викликав поліцейський, який чергував у центрі проведення ЗНО в ліцеї ім. В’ячеслава Чорновола.

«Сьогодні моя дочка здає ЗНО з математики. Хлопець забув документи. Усі батьки і діти шоковані. Черговий поліцейський не розгубився. Викликав патруль з мигалками. Встиг. Всі батьки голосно аплодували поліцейським», — написала Румежак, опублікувавши фото правоохоронців, які прийшли на допомогу забудькуватому учня.

Також мама учениці зазначила, що «хороших людей, які роблять добрі вчинки, багато, головне їх помічати».

Читачі сторінки дружно підтримали Ярину:

За правилами, без відповідних документів учасників ЗНО не пропускають до приміщення, де проводиться тестування.