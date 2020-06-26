Смертельное ДТП в Кировоградской области: погибли четыре человека

На следующие сутки после аварии на трассе Киев — Чоп смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировоградской области.

Так, около девяти часов вечера в среду, 24 июня, четыре человека погибли в ДТП на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки.

Об этом передает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Происшествие произошло около 21:00. Легковушка столкнулась с автоцистерной DAF. В легковом авто находились четверо пассажиров. Все погибли», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, погибли три мужчины и одна женщина. Сейчас тела погибших из авто Honda деблокируют спасатели.

На месте происшествия работают следователи.

: fakty.ua