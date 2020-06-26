Новосибірськ: пацієнти лежать в коридорах і наметах, воду черпають гуртками із загальної бадді

«Без води, без туалету, в наметі» — в Новосибірську не справляються з потоком хворих COVID-19

Новосибірський оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом вже три тижні звітує про однаковому приріст хворих: кожен день виявляють від 102 до 109 заражених. За даними на 24 червня, в регіоні зареєстровано 5356 випадків COVID-19 (+108 за останню добу), у тому числі 341 дитина. Владі говорять про «плато» і знімають обмеження. Проте місця в лікарнях підходять до кінця, тест отримати практично неможливо, спалахи інфекції відбуваються в стаціонарах, а деякі хворі змушені чекати допомоги в наметах, де немає навіть води.

Житель Новосибірська Павло захворів 4 червня: піднялася температура і пропало нюх. До того моменту в компанії, де він працює, на лікарняний з симптомами ГРВІ пішли вже десять співробітників. Приїхала на наступний день швидка заявила, що він просто застудився.

Через день нюх пропало і у його дружини Ольги: «У мене з’явилася страшна слабкість. Відразу після мене звалилися батьки: мамі 65 років, татові — 67. Ми викликали лікаря. До нас приїхала COVID-бригада. Вони так стрімко намагалися від нас піти, що мені навіть не послухали дихання і не поміряти сатурацію. Природно, лікування теж не прописали». Стан сім’ї не поліпшився: температура піднялася і двоє дітей, 11-річного і 10-місячного. Швидка приїхала вдруге: Павлу і Ользі прописали антибіотики. Маму Ольги відвезли з непритомністю, але госпіталізувати не стали — повернули додому. На прохання зробити тест лікарі відповідали відмовою.

Офіційно число нових випадків в області не змінюється вже місяць

За даними регіонального оперативного штабу по боротьбі з новою вірусною інфекцією, вже три тижні в день хворіють від 102 до 109 осіб. Голова обласного управління Росспоживнагляду Олександр Щербатов говорив про «зниження захворюваності» і вихід на плато. Практично незмінним залишається і офіційне кількість зроблених тестів — від трьох до чотирьох тисяч в робочі дні і трохи більше тисячі у вихідні. Однак, як розповідають самі хворі, лікарі, які приїжджають на виклик до пацієнтів з схожими на COVID-19 симптомами, майже не призначають тестів. Вдома їх роблять тільки тим, хто старше 65 років і хто контактував з вже підтвердженим хворим, пояснюють пацієнтам лікарі. «Хочете тест — робіть КТ самі і їдьте в лікарню», — переказує слова співробітника швидкої одна із співрозмовниць The Insider, підозрюючи у себе COVID-19.

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Хочете тест — робіть самі КТ і їдьте в лікарню

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Чоловік Ольги опинився в лікарні саме за такою схемою: через десять днів після початку хвороби сам поїхав на КТ, яке показало 60%-е ураження легень. Швидка приїхала через чотири години. Перший тест Павла виявився «сумнівним», другий — негативним. Їх брали на 12-й та 16-й дні хвороби. Але він впевнений, що цього результату не варто довіряти. Навіть Департамент охорони здоров’я Москви, наприклад, повідомляв, що на більш пізніх стадіях хвороби ПЛР-тест може показувати псевдонегативний результат.

«Всім прибулим лікарям я розповідала про чоловіка, його контакті з COVID-хворим <у колеги по роботі, за словами Ольги, підтвердили зараження коронавірусом — The Insider>, про те, що хворіє вся сім’я — люди похилого віку і діти. Всі як один твердили, що підстав робити тести нас немає, — каже Ольга. — І моя втрата нюху з першого дня хвороби нібито теж не є ознакою коронавіруса. Зрештою вже стало не так важливо, чим саме ми хворіємо. Просто хотілося одужати».

Про серйозні труднощі з отриманням направлення на тест і розповідає мешканка Новосибірська Наталка. У неї і рідних піднялася температура, почався невеликий кашель. Призначати тест прийшов за викликом дільничний лікар не став. «Терапевт каже: „Я вам тест призначити не можу“. А чому — не пояснив», — каже Наталя. Але і в платну клініку Наталія звернутися теж не змогла: новосибірські клініки не приймають людей з симптомами ГРВІ. Однак це правило деякі вимушено обходять. Одна з пацієнток розповідає, що дільничний лікар поскаржився їй на відсутність тестів і перевантаженість лабораторій і порадив збити температуру і піти в приватну клініку на аналіз.

Співробітник однієї з «некоронавирусных» лікарень Новосибірська, де, втім, лежать люди з підозрою на коронавірус і пневмонією, розповідає The Insider, що в день роблять близько 25 тестів. Але в це число входять і пацієнти, і лікарі, яких, згідно з рекомендаціями Росспоживнагляду, потрібно перевіряти щотижня, а з появою симптомів — негайно.

«Місць немає, госпіталізувати не уповноважені»

Хворі COVID-19 говорять, що лікарі намагаються максимально відкласти госпіталізацію. Тетяна, выздоровевшая від вірусної пневмонії, розповідає, що її поклала в лікарню тільки третя швидка. Перша бригада доставила її до лікарні № 25, де їй зробили рентген і загальний аналіз крові, але відправили додому. Через два дні її стан погіршився, виписані антибіотики викликали блювоту, Тетяна не могла їсти. «Мені було настільки погано, що лежати на ліжку краще, ніж помирати в черзі в лікарні, вже такі думки були в голові», — розповідає дівчина.

Третя швидка відвезла її в лікарню через тиждень після початку хвороби. Тести виявилися негативними: Тетяна думає, що «вже».

Не відправили у лікарню і родича Наталі, у якої на КТ виявили двосторонню пневмонію з ураженням 35% легких, ділянки «матового скла» і пневмофіброз. «Виходить, з коронавірусом ми живемо вже тиждень — ніяких тестів у нас не брали, жодного припису про самоізоляції немає. Сьогодні вдалося викликати дільничного, який прийшов і сказав, що він дохаживает вчорашні виклики і у нього ще 50 нових. Каже, в 8 ранку виходить з будинку і в 11 вечора приходить додому: ось у стількох людей або ГРВІ, або COVID-19. Ти не тільки не можеш здати аналіз, але і не можеш домогтися якого-небудь спостереження, — розповідає Наталя. — COVID-19 підтверджено на КТ, але при цьому в статистику ми не потрапимо. Ми не наполягали на госпіталізації, тому що краще туди не потрапляти. Дільничний розповів, що місць у госпіталях немає, на КТ не направляють, тому що не уповноважені».

«Ні туалету, ні води — нічого»

За даними регіонального оперштаба, в лікарні Новосибірська госпіталізовано трохи більше 2,2 тисячі пацієнтів з підозрою на COVID-19 і підтвердженим діагнозом. 73 заражених дитини лежать в дитячій лікарні № 3.

Число госпіталізованих дорослих зростає стрибкоподібно — з перепрофілюванням нових стаціонарів. 17 червня під коронавірус визначили МКЛ № 3 — єдину лікарню у віддаленому мікрорайоні Обь. Відразу після цього число госпіталізованих різко зросло на дві з гаком сотні пацієнтів. До цього воно близько двох тижнів тримався на рівні 1700.

Зараз з підтвердженим COVID-19 працюють 14 лікарень в Новосибірську і стаціонари в райцентрах. Найбільші нарікання пацієнтів отримувала лікарня № 11, де розгорнуто 642 ліжка — чверть від загальної кількості в регіоні. З-за масового напливу пацієнтів керівництво закладу вирішило встановити у дворі «приймальню намет».

Про проведену там в кінці травня ночі розповіла на своїй сторінці в Facebook мешканка Новосибірська Наталка Філімонова, а потім і координатор сибірського відділення правозахисної організації «Русь Сидить» Римма Убейконь.

«З двох ночі нас було шестеро. До цього одну жінку після інсульту пустили без черги. З п’ятої ранку десь, коли дощ перестав, ми стали виходити, тому що багато там знаходитися дуже важко. Підходив співробітник, відповідальний за транзит прибулих хворих, купив нам води, порадували, що до восьми годин нас приймуть всіх, — описала цю ніч Римма Убейконь. — Я розумію, що введення цієї намети — міра необхідна. Просто ви зробіть можливим перебування в цьому наметі людей з пневмонією. Якщо ти не можеш попити, поїсти, сидиш скупчено біля грубки, яку виключаєш — і відразу холодно. Ні туалету, ні води — немає нічого. Ніхто не брав з собою поїсти, тому що ніхто не очікував, що доведеться до ранку сидіти в наметі».

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Ти не можеш попити, поїсти, сидиш скупчено біля грубки, яку виключаєш — і відразу холодно

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Намети на вході в лікарню в місцевому моз пояснили необхідністю розподіляти потоки пацієнтів, а відповідальність за скупчення людей поклали на самих пацієнтів. Чиновники заявили, що занадто багато звертаються в лікарню самостійно.

Пацієнти 11-ої лікарні також скаржилися на умови і антисанітарію: один з новосибірців навіть втік звідти і самоізолювалося на дачі. Журналіст Максим Колташов, мати якого лікувалася в лікарні, публікував фотографії «загальною поїлки», з якої хворі черпали воду своїми гуртками.

Загальна «поїлки» у лікарні № 11 Новосибірська

«В одному відділенні без перегородок знаходяться пацієнти з підтвердженим Covid і не підтвердженим. Ну, ок. Бог дізнається своїх, — писав Колташов. — Не вистачає персоналу, ліків, обладнання. Градусників не вистачає. Градусників! Подушечки під лікоть, щоб взяти кров з вени, у відділенні немає! Якщо діабетик — глюкометр з собою».

Після публікації поста поїлку забезпечили ополоником, а перед прес-туром до лікарні, за твердженням Колташова, її замінили на помпу з водою. Керівництво установи було незадоволене його активністю в соцмережах, розповідає журналіст The Insider. «Після дзвінків і листів оперативно „знайшли“ негативний тест. Правда, сказали, що в покарання за „критичну активність“ моєї мами, вони, мовляв, мають повне право тримати її ще два тижні і колоти все, що вважатимуть за потрібне. Просили покаятися», — говорить Колташов.

За словами місцевої жительки Ольги, чий чоловік і батько лежать у лікарні № 11, намети на вході прибрали, проте її чоловік все одно провів два дні в коридорі. «Обділені увагою. Зрозуміло, що лікарів не вистачає, але вони стараються», — говорить вона. За словами однієї з пацієнток, розвантаження лікарні може бути пов’язана з розподілом хворих за інших стаціонарах. Пацієнтів з негативними тестами розвозять в пульмонологічні відділення «нековидных» лікарень.

Місцеве видання НГС підрахувало, що в Новосибірську зайнято понад 94% ліжок для хворих COVID-19. В районах області вільні тільки 25%. Епідемія поступово переходить зі столиці регіону на околицю, розповідає The Insider лікар однієї з районних лікарень. Раніше, за словами джерела, всіх хворих з пневмонією з області відправляли в стаціонари Новосибірська. Тепер їх повинні лікувати на місці, навіть якщо COVID-19 підтвердиться. В одному з районів області пацієнти з коронавірусом і підозрою на нього зайняли 43 ліжка при 30 виділених під прийом інфекційних хворих. Одну з пацієнток з тяжкою пневмонією, якій було показано КТ, не могли госпіталізувати через відсутність місць у лікарнях. «Зараз навіть з двобічною пневмонією без дихальної недостатності залишають вдома», — розповідає інший лікар, який працює з пацієнтами, у яких є підозра на COVID-19.

«Ми нікому не потрібні, крім нас самих»

Обмеженість ліжкового фонду підтверджує і те, що з 1 червня новосибірцям з підтвердженим діагнозом дозволили лікуватися вдома. Хоча на самому початку епідемії госпіталізовано всіх, навіть з безсимптомним перебігом хвороби.

Однак у багатьох пацієнтів виникають питання до якості такого лікування. За словами Ольги, чоловіка якої госпіталізували з підозрою на COVID-19, її родині довгий час не виписували ніякого лікування, крім противірусних препаратів, ефективність яких викликає серйозні сумніви.

«COVID-бригади підписують документи на самоізоляцію і забувають про хворих. Ніхто їм навіть не дзвонить. А якщо хворий сам вже не в змозі викликати лікаря, що тоді? Відповідь очевидна, на жаль, — каже Ольга. — Це страшно, ми реально нікому не потрібні, крім нас самих. Радує одне: серед співробітників поліклініки є і справжні лікарі. Шкода, що не всі».

Наталія розповідає, що з лікування родичу з 35%-м ураженням легень виписали антибіотики, поставили діагноз «бронхіт» і сказали викликати швидку в разі погіршення стану. «А як зрозуміти, гірше чи краще без медичної освіти? Поки краще не стає, і від цього стає страшно», — говорить вона.

Оперштаб Новосибірської області відзвітував про 72 смерті в регіоні від COVID-19. За даними «Списку пам’яті», в Новосибірській області померли п’ятеро медиків — це майже 7% від офіційно зареєстрованих загиблих в регіоні.

Співробітник Искитимской міськлікарні анонімно розповідав Тайзі.інфо, що в медустанові спалах інфекції сталася через незахищеності працівників пульмонологічного відділення, куди везуть всіх хворих з пневмонією. З захисту у них тільки маска, а у багатьох пацієнтів пізніше виявляють COVID-19. При цьому моз звинуватив співробітників в неправильному використанні засобів захисту.

Джерело The Insider в одному з медичних закладів регіону підтверджує, що хороший захист покладена лише тим, хто працює з хворими з підтвердженим діагнозом і співробітникам «температурних» бригад швидкої. Однак кількість респіраторів і костюмів обмежена — лікарні купують їх на власні кошти, надходження яких знизилося через припинення надання планової допомоги.

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Кількість респіраторів і костюмів обмежена — лікарні купують їх на власні кошти

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11 червня регіональний моз повідомив, що заражені більше 500 медиків. Однак «медичне співтовариство переконане, що цифри занижені», анонімно розповідає один з лікарів. Він стверджує, що медпрацівників тестують не щотижня, як це належить за нормативами, а в два рази рідше. Інформацію про двократне збільшення інтервалів тестування The Insider підтвердив голова первинної профспілкової організації «Дія» на міській станції швидкої допомоги Сергій Комлєв.

Міністр охорони здоров’я регіону Костянтин Хальзов зізнавався, що не всі померлі з COVID-19 потрапляють в статистику. Число тих, для кого вірус не став основною причиною смерті, влада не розкривають. Відомі випадки, коли померлі потрапляли в статистику як одужали — їх переводили в інші стаціонари за результатами негативного тесту. Одна з пацієнток “коронавирусного” госпіталю лікарні № 11 розповіла The Insider, що тільки там спостерігала більше смертей, ніж у щоденних звітах оперативного штабу.

Але «зручна» статистика дозволила губернатора Новосибірської області Андрію Травникову з 22 червня дозволити працювати всім непродовольчих магазинах і анонсувати відкриття музеїв і зоопарку. Ще в середині квітня, у розпалі режиму «самоізоляції», глава регіону повідомляв, що 77% працездатного населення не перестало працювати. У Новосибірській області вже можна гуляти, займатися спортом на вулиці і здійснюватиме «діяльність, пов’язану із забезпеченням реалізації та реалізацією виборчих прав громадян». У губернатора великі плани, адже у вересні повинні пройти вибори в заксобраніе регіону та міськради.