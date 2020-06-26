Як дивиться Денис Комарницький намагається вкрасти конфісковані землі за допомогою київських суддів

Екс-глава фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київраді Денис Комарницький є “смотрящим” за Києвом «депутата-клоуна» Миколи Тищенка.

У цій ролі Комарницький відчуває себе досить впевнено і за інформацією багатьох видань, веде себе як господар життя. Згадайте недавню історію про те, як він вимагав від «зашкваренного» заступника голови Київської міськадміністрації В’ячеслава Непопа лобіювати будівельні проекти, при цьому погрожуючи кримінальними справами, яких у нього і так достатньо.

Комарницький в Києві контролює абсолютно всі об’єкти будівництва, Київський ДАБК, а ще, як з’ясувалося, і деякі суди.

Але якщо раніше він керував усіма корупційними схемами чужими руками, то сьогодні є докази про злочин, що готується, в якому фігурував сам Комарницький.

Трохи передісторії

У 2017 році в ЗМІ прогриміла операція по «гелікоптерного затримання» топ-податківців України, які займали ключові посади при Януковичі. Затримання проводив Департаментом захисту економіки Нацполиции і Головною військовою прокуратурою ГПУ при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД.

Було доведено, що чиновники створили ОЗУ, діяльність якої була спрямована на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Однієї з компаній у цій схемі була ТОВ «Компанія з управління активами «Ексельсіор», майно якої, відповідно до постанови Печерського районного суду Києва від 14 липня 2017 року (справа №757/40449/17к) було заарештовано. Причому з забороною відчуження і розпорядження, з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна.

В цей перелік входило 5 земельних ділянок в елітному передмісті Києва (селище Козин), а також нежитловий будинок площею 760 кв. м. та об’єкт незавершеного будівництва. Надалі, арештоване майно ТОВ «КУА «Ексельсіор» було передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арешти та інші неприємності

До кінця 2019 року вищезазначене майно перебувало під арештом, а після проголошення обвинувального вироку у кримінальному провадженні, забезпечило б конфіскацію арештованого майна до Державного бюджету України та погашення збитків, які створила ОЗУ режиму Януковича.

Але буквально недавно, діючий директор ТОВ «КУА «Ексельсіор» Оксана Чепіжко, разом з Денисом Комарницьким спробували незаконно зняти арешт з майна ТОВ «КУА «Ексельсіор» і його подальшої реалізації, з метою недопущення спеціальної конфіскації.

У травні 2019 року між Оксаною Чепіжко і Денисом Комарницьким був укладений Меморандум про наміри, згідно з яким останній зобов’язується придбати арештоване майно ТОВ «КУА «Ексельсіор», а саме п’ять земельних ділянок та об’єкт незавершеного будівництва.

При цьому, Чепіжко і Комарницький усвідомлювали, що майно перебуває під арештом, визнано речовим доказом і передано в управління АРМА.

Окремо слід зазначити, що відповідно до Меморандуму, Чепіжко взяла на себе зобов’язання до 31 серпня 2019 року зняти всі обмеження щодо майна та зобов’язання скасувати всі судові рішення про накладення арешту на майно. Таким чином Комарницький вже в травні 2019 року знав, що в подальшому суд стане на бік КУА «Ексельсіор» і зніме арешт. Без корупційної домовленості це було б неможливо.

Загальна вартість об’єктів нерухомості в Козині, які мав намір придбати Денис Комарницький, була оцінена в $2,6 млн.

Таким чином, наведені обставини свідчать про вчинення Комарницьким і Чепіжко кримінальних злочинів з корисливих мотивів, за попередньою змовою.

В той же день, 23.05.2019 року, між Комарницьким і Чепіжко укладено попередній договір, за яким закріплені основні умови Меморандуму про наміри, відповідно до якого Комарницький передав Чепіжко завдаток в розмірі $500 тис.

На момент укладення зазначеного договору всі об’єкти нерухомого майна ТОВ «КУА «Ексельсіор» ще перебували під арештом, згідно з рішенням суду. Пунктом 1.2 Попереднього договору була чітко позначена дата укладення основного договору — 2 вересня 2019, а значить саме в цей день право власності на арештоване майно, незважаючи на заборону суду повинно було перейти до Комарницькому.

В день операції, 2 вересня 2019 року, слідчим суддею Печерського районного суду Києва з клопотанням представника ТОВ «КУА «Ексельсіор» несподівано було скасовано арешт, накладений на майно компанії, а значить, Комарницький безперешкодно зможе придбати об’єкти нерухомості в Козині.

Незважаючи на намагання Генеральної прокуратури України повторно накласти арешт на майно ТОВ «КУА «Ексельсіор» (справа 757/58473/19-До), будь-які рішення про арешт об’єктів нерухомості саме в смт. Козин відразу ж скасовувалося іншими суддями (справа 757/61109/19-До), що однозначно свідчить про вплив Комарницького на суддів міста Києва.

Таким чином, Комарницький та його спільниця Чепіжко займаються умисним виведенням земельних ділянок і приміщень з-під арешту, щоб уникнути його можливої спеціальної конфіскації.

За дані злочини, передбачена кримінальна відповідальність:

ст. 256 ч. 1 КК України — заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та приховування їх злочинної діяльності, а також створення умов, що сприяють злочинній діяльності (караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років);

ст. 388 ч. 1 КК України — незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт (караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого).

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro