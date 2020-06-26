Бійці ВСУ розгромили позиції батальйону «Схід»: опубліковано відео

Бійці ВСУ бойової групи «К-2» 54-ї окремої механізованої бригади знищили позиції батальйону НВФ «Восток» на Донеччині. Відповідне відео було опубліковано на сторінці бойового підрозділу «К-2» на відеохостингу YouTube.

Військові зазначають, що члени НВФ облаштували власні позиції на одній з промислових зон, звідки регулярно обстрілювали позиції ВСУ:

«Десь на одному такому місці, розташовані позиції батальйону „Схід“, який колись створив „Скіф“ або „Ходок“ (колишній лідер незаконних збройних формувань Олександр Ходаковський, — DonPress). І одна з таких позицій доставляла багато клопоту українським бійцям. Стріляли незаконні бандформування підло, прилітало навіть по мирному населенню. І за справу взялися розвідники. Було прийнято рішення про знищення цієї позиції».

Військові отримали розвідінформацію і в один день, у відповідь на обстріли НВФ накрили позицію «Сходу» масованим вогнем. Втрати противника уточнюються, але на відео видно, як НВФ почали швидко відступати і бігти по своїх окопах.