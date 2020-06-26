Компанія з міжнародних перевезень «МДК Експрес» з початку літа піддається систематичним незаконним перевіркам і нападкам з боку чиновників митниці. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на лист компанії до Держмитслужби України

Згідно з документом, 2 червня «МДК Експрес» подала всі необхідні для митного оформлення міжнародних експрес відправлень документи, однак донині ні одна посилка не була розмитнена – діяльність підприємства фактично повністю паралізована.

«Бездіяльність митників, яке полягає в необґрунтоване і незаконне затягування митного оформлення, призвело до накопичення вантажів», — заявили в компанії.

За її даними, в автомобілях під складом експрес перевізника накопичилося понад 10 тонн вантажу, а в аеропорту застрягли ще 22 тонни.

«У зв’язку зі сформованою ситуацією «МДК Експрес» несе значні матеріальні збитки – вже зараз ця сума перевищує 200 тис. грн. Кожен день «простою» обходиться підприємству ще близько 15 тис. грн», – сказано в листі.

Там зазначено, що тиск відбувається не тільки на бюрократичному рівні, але і на фізичному. Так, в роботу посадових осіб митного поста «Харків-аеропорт» Слобожанської митниці (на яких і покладено функцію оформлення) постійно втручаються співробітники інших відділів та суміжних служб. Що, за словами адвоката підприємства Сайтарли Антона, також є правопорушенням.

У «МДК Експрес» впевнені, що співробітниками Слобожанської митниці свідомо порушуються всі існуючі законодавчі норми з метою блокувати роботу підприємства. Компанія також вже звернулося із заявою в правоохоронні органи.

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Слобожанська митниця заблокувала роботу перевізника «МДК Експрес» оновлено: 26 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0