Кабмін дозволив «Нафтогазу» відремонтувати за 20,5 млн офіс в центрі Києва

Кабінет Міністрів дозволив НАК «Нафтогаз України» в обхід постанови №899 зробити ремонтно-реставраційні роботи у своєму офісі, вартість яких оцінюється в 20,5 млн грн.

Відповідну постанову уряд прийняв на своєму засіданні 25 червня.

До цього, ще в жовтні 2012 року, Кабінет Міністрів прийняв постанову №899, яким заборонив підприємствам без затвердженого фінансового плану здійснювати капітальні інвестиції. Виняток було зроблено для випадків, за якими має бути прийнято окреме рішення Кабміну.

«Нафтогаз» досі не має затвердженого фінплану, затвердити який потрібно було до 1 вересня 2020 року. Натомість, компанія подала урядові документи, де було сказано про необхідність у стислі терміни відселити персонал з центрального офісу компанії по вул. Богдана Хмельницького, 6 у Києві. Це необхідно для безпеки працівників, збереження самої будівлі та проведення ремонтно-реставраційних робіт з зміною значного обсягу несучих конструкцій і заміною всіх магістральних інженерних мереж.

Такі дані були наведені у висновках ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій», ці ж висновки минулого року підтвердило ДП «Спеціалізоване будівельне управління Служби безпеки України». За висновком «Укрндіпроектреставрація» будівля непридатне для подальшої нормальної експлуатації, її стан віднесені до третьої категорії. Посилаючись на висновки експертів, «Нафтогаз» зазначає, що можлива аварія будівлі несе загрозу життю і здоров’ю 700 працівникам компанії, трьом тисячам киян, які живуть поруч і забруднення трьох квадратних кілометрів прилеглих територій.

Тому «Нафтогаз» через Мінекономіки представив проект постанови уряду про незастосування до компанії положень постанови №899 і дозволити провести ремонтні роботи без наявності у неї фінплану. Кабмін зробив це виключення з правил.

При узгодженні позицій Мінекономіки нагадало, що в грудні минулого року проект урядової постанови про затвердження фінплану «Нафтогаз України» був направлений в Міненерго. І в цьому проекті компанія вказала, що на ремонт адмінбудівлі передбачено 20,5 млн грн. На час ремонту будівля не використовуються повністю або частково.