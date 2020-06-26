На Львівщині лікар відмовився допомогти ветерану АТО, раніше через його недбалість померла дитина

У Жидачеві Львівської області розгорівся скандал через хірурга районної лікарні, який не надав медичну допомогу ветерану АТО.

Варто відзначити, що лікар зараз перебуває під слідством. Три роки тому він не помітив заворот кишок у 12-річної дитини. Хлопчик, якому так і не зробили рентген, помер. На час слідства хірурга усували від роботи, однак нещодавно він несподівано повернувся в лікарню. І тут же потрапив в новий скандал.

«Чоловік приїхав в Жидачевскую райлікарню з раною руки. Туди потрапила інфекція, рука почала гноїтися і набрякати, — написала в Facebook дружина ветерана АТО Дениса Гайди Інна. — У реєстратурі нас направили до хірурга. Ми розповіли йому, що у вихідні рана почала дуже швидко збільшуватися і ми радилися по телефону з сімейним лікарем, які ліки нам приймати до того моменту, як зможемо потрапити в поліклініку. На що хірург відповів, що він нічого робити не буде (не „не може“, а саме НЕ БУДЕ). Він сказав: „Ваш сімейний лікар за вас отримує гроші. Поки ви там з нею радитеся, їй зарплата капає. А мені що з того?“ Я запитала, чи збирається він оглядати рану і отримала відповідь: „Ну у вас же є сімейний лікар. Нехай він і оглядає“. Діалог закінчився тим, що, коли я запитала, що ж нам робити, хірург відповів: „Робіть, що хочете“. І це незважаючи на те, що на прийом до хірурга нас записали в реєстратурі, сімейний лікар перебувала у відпустці і дати напрям не могла, а чоловік — інвалід війни і має пільги».

В результаті рану, за словами Інни, оглянула співробітниця державної аптеки, так як в райцентрі більше не було до кого звернутися.

Пост Інни Гайди у Facebook спровокував скандал. Виявилося, цей хірург перебуває під слідством і «ФАКТИ» не раз писали, за що його судять. У червні 2017 року він не надав допомогу 12-річному Ромі Кулака, який потрапив до лікарні з сильним болем у животі. У дитини була кишкова непрохідність, визначити яку можна було за допомогою рентгена. Але рентген хлопчикові не зробили.

— Після того, як привезли сина в лікарню, він півтори години пролежав в приймальному спокої, потім все-таки його відвезли в інфекційне відділення вже з діагнозом харчове отруєння, — розповів «ФАКТАМ» батько хлопчика Володимир Кулак. — У Роми підвищився тиск, болі не припинялися. Тепер уже знаю: при таких симптомах людини насамперед потрібно везти на рентген, щоб виключити кишкову непрохідність. Але цього ніхто не зробив. Синові вкололи знеболювальне, взяли аналіз крові (він показав, що рівень лейкоцитів у крові був перевищений майже вдвічі) і тільки через чотири з половиною години зробили УЗД. Вже після смерті сина я побачив медичну документацію — виявилося, фахівець, який проводив УЗД, написав: «Надмірно виражений метеоризм кишок» — і поставив три знаки оклику! Але на це хірург теж не звернув уваги.

За словами Володимира Кулака, Ромі стали давати сольові розчини (як при отруєнні) і порадили валеріанку, тому що він «надто неспокійний». Легше дитині не стало. За той час, поки він лежав у інфекційному відділенні, приходили педіатр, інфекціоніст, невропатолог, реаніматолог. Оглядали хлопчика і два хірурга: дорослий і дитячий. Але на рентген дитини ніхто з них так і не надіслав. Тільки вночі (Рому привезли в лікарню в п’ять годин вечора) районні лікарі зрозуміли, що нічим не можуть допомогти і під ранок повезли його до львівського «Охматдиту». В дорозі Ромі кілька разів ставало погано.

Рентген, який зробили в обласному «Охматдиті», показав заворот кишок. Рому прооперували, але було вже пізно. Наступні шість днів хлопчик провів у реанімації він помер.

Пізніше комісія Львівського обласного департаменту охорони здоров’я прийшла до висновку: якби районні лікарі проаналізували медичні дані, вони змогли б вчасно діагностувати хворобу. Провину лікарів підтвердила й судово-медична експертиза. Зараз на лаві підсудних дві людини: 74-річна інфекціоніст і хірург, який, проігнорувавши результати УЗД, не відправив дитину на рентген.

Рома Кулак з батьком Володимиром

У жовтні 2019 року хірурга за рішенням суду відсторонили від роботи. У своєму клопотанні прокурор вказував, що подальша робота цього лікаря може нашкодити іншим хворим.

— З тих пір кожні два місяці суд виносив нову постанову про відсторонення хірурга від роботи, — розповів «ФАКТАМ» Володимир Кулак. — Але 27 березня строк дії останнього постанови минув. А нове не винесли — засідання суду не відбулося через карантин. З тих пір суд переносили вже вісім разів! Суди працюють, але розгляд нашої справи щоразу відкладається через неявку адвоката хірурга. Адвокат мотивує це тим, що він боїться епідемії, знаходиться в групі ризику і, мовляв, не може ходити на суд. Я міг би в це повірити, якщо б не одна обставина: у суди по інших справах він ходить, нічого не побоюючись! 26 червня з цього приводу, до речі, відбудеться засідання дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області. Скаргу на адвоката подала прокуратура. Постійні неявки адвоката до суду я вважаю спробами затягнути судовий процес. Зараз хірурга це вигідно, адже, скориставшись відсутністю нової постанови суду, він повернувся на роботу. І, як бачите, вже встиг потрапити в новий скандал. Хоча вже після смерті Роми було очевидно, що з таким ставленням до пацієнтів цей чоловік не повинен працювати в лікарні. Я втратив сина з-за того, що він не зміг провести елементарну діагностику.

Наступне засідання по нашій справі має відбутися 1 липня. Залишається сподіватися, що цього разу адвокат хірурга буде присутній.

Тим часом, в соцмережах з’явилися й інші відгуки про горе-хірурга. Під постом Інни Гайди свою історію розповіла Ольга Романець з Львівської області:

«Два роки тому мала „щастя“ потрапити до цього лікаря після нещасного випадку. Мало того, що прочекала його дві години, так ще і, констатувавши у мене перелом плечової кістки, грудини і шести ребер, він просто… пішов. Я просила про банальної фіксації зламаної кінцівки, але отримала відповідь: „Хай ось той мужик, який вас привіз, і робить пов’язку“. Довелося йти в аптеку, де жінка-провізор допомогла мені хоч якось знерухомити руку і зафіксувати ребра. Відчуваючи нестерпний біль, я шість годин чекала, поки мене зможе забрати чоловік. І тільки в Дрогобичі, куди я на наступний день о 5 ранку приїхала з „швидкої“, мені змогли надати допомогу…»

Днями стало відомо, що за останній інцидент з неоказанием допомоги ветерану АТО хірурга винесли догану. Але він продовжує працювати. «ФАКТИ» запитали у директора Жидачівської центральної районної лікарні, чому.

— Термін дії постанови про відсторонення хірурга від роботи минув, а іншої постанови суду не було, — сказала «ФАКТАМ» директор лікарні Людмила Яремцьо. — Тому він офіційно приступив до виконання своїх обов’язків і з тих пір працює. Мені відомо про кримінальному провадженні, яке зараз розглядається в суді. Але його повернення на роботу абсолютно законно.