На українських дорогах встановили нові дорожні знаки

З 17 червня, на ділянках двох трас (Кременчук – Горішні Плавні і Полтава – Олександрія) з’явилися незвичайні дорожні знаки із зображенням черепах.

Повідомляється, що ініціаторами встановлення унікальних інформаційних дорожніх знаків виступили місцеві підприємці Юлія і Андрій Погрібний, замовивши їх виготовлення в комунальному підприємстві по утриманню шляхів. Шляховики дали дозвіл на установку нестандартних знаків з подальшим прийняттям їх на власний баланс.

За словами жінки, її шлях на роботу і з роботи пролягає по трасі Кременчук – Горішні Плавні. З травня вона кожен день зупиняє машину за селом Мала Кохнівка і переносить в безпечне місце по 4-5 червонокнижних панцирних рептилій, які в цьому місці перебираються з болота в річку Псел. На жаль, під час масової міграції багато з них калічаться і гинуть під колесами автомобілів.

«За вісім знаків (чотири з них супутні – знак оклику в трикутнику) заплатили близько двох тисяч гривень. Не так багато, в принципі, заради збереження рівноваги в екосфері», – кажуть підприємці.

: mashyna.com.ua

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