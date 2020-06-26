Сланець США повертає крани: 500 тисяч барелів на добу хлинуть на ринок влітку

Американські сланцеві компанії готуються розморозити тисячі свердловин, зупинених навесні на тлі обвалу нафтових котирувань.

До кінця червня видобуток нафти в США може зрости на півмільйона барелів на добу, прогнозує Primary Vision, аналізує фрэкинговую активність на родовищах.

Норвезька Rystad Energy підтверджує прогноз, хоча і дає оцінку трохи скромніше: 400 тисяч барелів щоденного видобутку повернеться на ринок в червні-серпні.

З початку року видобуток нафти в США впала на 2,5 млн барелів на добу – більше, ніж у будь-якій з країн ОПЕК+, підписали угоду про обмеження виробництва. Число бурових на сланцевих родовищах впало більш ніж утричі: з семи сотень установок, які працювали у січні, на середину червня залишилося 199.

На минулому тижні обсяги видобутку просіли ще на 600 тисяч барелів на добу, до 10,5 млн барелів на день – мінімуму з березня 2018 року, повідомило в четвер управління енергетичної інформації Міненерго США. З втраченого об’єму, втім, три чверті пов’язано з тимчасовою зупинкою родовищ і платформ з-за тропічного шторму Крістобаль, що бушував в Мексиканській затоці.

Безпосередньо сланцева видобуток на початок червня становила 7,7 млн барелів на день – на 300 тисяч менше, ніж в травні, і на 1,5 млн нижче показників січня, оцінює EIA.

Але з цінами, які підбираються до позначки 40 за барель легкої нафти WTI, сланцеві компанії повертаються до буріння, причому не тільки на техаських родовищах з низькою собівартістю, але і в більш дорогих басейнах Оклахоми і Дакоти, розповіли Reuters представники галузі.

«Якщо ціни залишаться там, де вони зараз, і не впадуть нижче 30 доларів, не чекайте від нас суттєвих скорочень в третьому кварталі і далі», – заявив гендиректор Devon Energy Corp Девід Хеґер на конференції, організованій JP Morgan. «Ми в процесі того, щоб повернути все», – додав він.

«Ми змогли швидко закрити тисячі свердловин з мінімальними витратами і в мінімальний час. Але також швидко і дешево ми зможемо їх запустити», – запевнив в свою чергу Лойд Хелмс, голова EOG Resources Inc, однією з найбільших незалежних нафтових компаній в США.

Нафтотрейдери вже готуються до нового пропозицією. Ціни на фізичному ринку в Техасі, серце Пермського сланцевого басейну, впали нижче по ф’ючерсних контрактах на липень. Нафта з басейну Баккен WTI коштує дешевше, і розрив – рекордний за 4 місяці.

«Деякі великі хлопці, з якими ми працюємо, починають запускати все заново», – говорить Джошуа Уейд, нафтовий трейдер з Оклахоми, який працює з виробниками з транспортування та лізингу фізичних барелів.

Американська нафта може потрапити на ринок, який ще не оговтався від коронавіруса, відправив ціни до немислимим мінус 40 доларів за барель. В опублікованому В середу, 17 червня, доповіді ОПЕК не побачила причин підвищувати прогноз попиту на «чорне золото»: за оцінкою картелю, в цьому році він впаде на 9,1 млн барелів на добу.

За квітень загальні комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР зросли на 107,7 млн барелів, склавши 3,069 млрд барелів. «Це на 184 млн барелів вище показника за аналогічний період минулого року і на 140,6 млн барелів перевищує середній показник за останні 5 років», – йдеться в доповіді ОПЕК.