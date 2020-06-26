Як спіймали на хабарі Зе-губернатора Балоня і що про нього відомо

Вчора вдень Кабмін раптово звільнив губернатора Кіровоградської області Андрія Балоня. А ближче до вечора СБУ і НАБУ повідомили про його затримання за хабар.

Ці дії були синхронізовані. І суто інформаційно вийшло так, що тепер влада до губернатора-хабарнику відношення не має.

Однак фактично Балоня взяли в статусі начальника області. Це, мабуть, перший випадок, коли на місці злочину беруть голови обладміністрації з нової команди Зеленського.

ЗМІ розбиралися у кримінальній справі проти губернатора і в тому, звідки він взагалі узявся в Зе-команді.

Змінив мундир на вишиванку. Що відомо про екс-губернатора

Андрій Балонь — уродженець Львівської області, де він з 2003 року робив кар’єру міліціонера. Він працював на керівних посадах у багатьох регіонах. Останньою в МВС була посада голови слідчого управління у Полтавській області.

З 2015 року — за два місяці до початку атестації в поліції — іде на викладацьку роботу, при цьому намагаючись влаштуватися куди-то за нової влади. Зокрема — на посаду голови Львівського теруправління НАБУ.

А в 2017 році стає заступником херсонського губернатора Андрія Гордєєва — того самого, при якому в 2018 році стався напад на Катерину Гандзюк.

Гордєєв був членом «Блоку Петра Порошенко», таким чином новий заступник губернатора входив в команду президентської політсили. І, як стверджують місцеві ЗМІ, займався передвиборною кампанією Порошенко по лінії своєї дружини Ілони Балонь, яка володіє рекламним агентством «Медіапівдень», що розміщували зовнішню рекламу колишнього президента.

Згідно сервісу Youcontrol, дружина Андрія Балоня дійсно володіє цією компанією. Причому заснована вона була в листопаді 2018 року — тобто явно під вибори, які відбулися через чотири місяці.

Як стверджують журналісти, після поразки Порошенка на виборах Балонь неформально очолив передвиборний штаб «Української стратегії» прем’єра Володимира Гройсмана. Де також забезпечував підтримку по лінії вуличної реклами.

Дружина — бізнес-партнер «слуги народу»

Але повернемося до його дружини. Судячи з декларації чиновника, на неї записана левова частка майна і активів: дві квартири (Дрогобич і Київ) і будинок в Кропивницького, три люксових авто — «Ягуар» XF, Audi Q7 і Porsche Cayenne. Останні дві машини куплені в кінці літа — початку осені 2019 року. Тобто вже після відходу з посади заступника губернатора і напередодні нового призначення.

У самого ж екс-губернатора офіційно немає ні квартири, ні машини.

На Ілону Балонь також зареєстровано ряд компаній. Крім вже згаданого рекламного агентства «Медіапівдень», є ще і столичне ТОВ «Соцмониторинг», де дружина майбутнього губернатора в травні 2019 року отримала 20%. Іншими 80% володіє нардеп від «Слуги народу» Олександр Мариковський.

Ця компанія надає послуги автоматизованого моніторингу ЗМІ — тобто контент-аналізу. Створювалася вона після перемоги Зеленського на виборах. Тобто ще до парламентської кампанії дружина Андрія Балоня була в партнерських відносинах з майбутнім нардепом від «Слуг».

У листопаді 2019 року заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов представив Балоня як кіровоградського губернатора. Напередодні він пройшов співбесіду у президента Володимира Зеленського.

Про губернаторстві Андрія Балоня відомо небагато. Цікаво, що прямо на представленні нового керівника області до нього звернулися депутати з Світловодська, де, за їх словами, жахлива ситуація з початком опалювального сезону. При цьому, вже через місяць після знаходження Балоня на посади, ЗМІ продовжували публікувати новини про те, що місто сидить без опалення.

Кабмін звільнив Балоня з його посади вчора, 25 червня. Прямо напередодні повідомлення НАБУ про його затримання.

Затримали у власному будинку

Увечері четверга Антикорупційне бюро повідомило, що Андрій Балонь попався на хабарі.

Голову і співробітника ОДА спіймали при отриманні 250 тисяч гривень. Це була лише частина хабара в 1,8 мільйона, яку, за версією НАБУ, вимагали чиновники.

Гроші принесли в спортивній сумці Nike.

Правда, в коментарях до посту НАБУ користувачів засумнівалися, що в сумці 250 тисяч — на вигляд набагато більше.

Також куди більше грошей на фото, опублікованому СБУ.

Але повернемося до фабули справи. За версією слідства, чиновники обласної адміністрації запропонували керівникові одного з регіональних органів центральної влади дати їм хабар — в обмін на те, що вони не будуть заважати його діяльності.

Перший транш у 100 тисяч чиновники отримали в червні 2020 року, що було зафіксовано в матеріалах слідства. І на другому транші взяті на місці злочину.

Судячи з фото, які опублікувала СБУ, яка брала участь в операції, Балоня затримали в його власному будинку.

Судячи з фотографій, будинок штурмував спецназ. Нагадаємо, у декларації у губернатора є будинок у Кропивницького, куплений на ім’я його дружини Ілони восени 2019 року.

Главу якого відомства «окучували» Балонь і його помічник — НАБУ не повідомляє. Однак за даними екс-нардепа Борислава Берези, який посилається на свої джерела, мова йде про вимагання хабара з місцевого керівника Госпотребслужбы.

Саме ця служба стежить за дотриманням карантину ресторанами, кафе, ринками і магазинами. То є величезне поле для корупції.

«Найцікавіше в цьому, що начальник Госпотребслужбы області — це людина, яка стежить у тому числі і за дотриманням карантинних норм у кафе, ресторанах та інших закладах області. І тут виникає питання — якщо 1,8 мільйона гривень вимагають у депресивній Кіровоградської області, то скільки ж вимагають в інших і якими поборами там займаються?», — пише Береза.

За даними ЗМІ в силових структурах, цей епізод далеко не єдиний відносно «заносу» грошей губернатору.

Нібито платили за посади та інші люди. «Система була поставлена на потік», — говорить джерело.

В такому випадку залишається відкритим питання — чи діяв Балонь на свій страх і ризик або ж ділився заробленим зі своїми безпосередніми кураторами в Офісі президента, які до нього не мали претензій настільки довгий час.

Також наші джерела не виключають «внутрішньовидової» боротьби. «Система підношень існує по всій країні. Але взяли губернатора Кіровоградської області. За однією з версій, взяли не просто так, а щоб звільнити місце під іншої людини. Адже напередодні місцевих виборів губернатор — це стратегічна і дуже хлібна посаду», — говорить джерело.

Вікторія Венк