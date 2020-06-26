Саакашвілі розповів про головну «перемозі» Росії над Україною

Керівник виконавчого комітету з реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що Росія випереджає Україну у питанні дерегуляції економіки та ефективності податкової системи.

Про це повідомляє аналітичний портал «Хвиля» з посиланням на заяву чиновника в ході відеоконференції, запис якої була викладена на YouTube.

Саакашвілі підкреслив, що такий розклад його дуже засмучує, адже Росія пішла далеко уперед України.

«Мене це дуже засмучує – з дерегуляції Росія пішла далеко уперед України…І по податковій системі, і по цій системі теж, давайте будемо говорити, як є», — зазначив Саакашвілі.

За його словами, в РФ «слухають» бізнес набагато краще, ніж це роблять в українському уряді.

«Вони виграють у нас війну на фронті реформ – хлопці, це було головним коником України, як?», — поцікавився голова Виконкому реформ.