Потужна хвиля спеки накрила Європу: температура понад 30 градусів

Спека накрила Європу. У Великій Британії, Франції та Швеції стовпчики термометрів тримаються на позначках понад 30 градусів.

У французькій столиці від сонця рятуються у затінку в парках та обливаються водою з фонтанів. На британських пляжах яблуку ніде впасти, про дотримання дистанції немає й мови. Тамтешні лікарі побоюються нового спалаху коронавірусу.

Хвиля аномально гарячого повітря дійшла до Сибіру. Останні два тижню у традиційно найхолоднішому регіоні планети – Якутії реєструють температурні рекорди. Так +38 градусів зафіксували минулого тижня у Верхоянську. За даними Грінпіс, пожежі від початку року вже знищили в Сибіру лісів площею співставною з територією Греції.