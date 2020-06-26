«Ганьба, ганьба, ганьба!»: активісти біля Апеляційного суду «заглушили» журналіста каналу «ZIK»

Біля суду, де розглядається апеляція на домашній арешт Сергія Стерненко, активісти поспілкувалися з журналістом телеканалу «ZIK».

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕМАЄ.

Подія сталася під час технічної перерви засідання суду.

«Я співчуваю людям, які працюють на Медведчука, їх покарав Господь», — зазначив Стерненко.

Відзначається, що насильство щодо журналіста не застосовувалося, але його оточили співробітники поліції.

За словами Стерненко, захист буде приводити доводи про апеляційних скаргах.

«Будемо показувати прокурору, що він дуже погано знає українське законодавство», — підкреслив Стерненко.