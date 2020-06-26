Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом всіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці в Києві

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх постраждалих мешканців багатоквартирного будинку в Києві, де 21 червня стався вибух. Глава держави вручив потерпілим сертифікати на перші 12 квартир.

Про це інформує прес-служба президента.

Сьогодні квартири отримали люди, які втратили близьких, і ті, у кого малолітні діти. Решта сім’ї отримають житло протягом місяця, його будуть видавати кожні десять днів. Будинки, які отримають постраждалі, розташовані в новобудові.

«Ми готові допомагати. Всі 40 квартир — під нашим особистим контролем — ми віддамо протягом найближчих днів «, — сказав Зеленський.

За словами президента, всі нові квартири, запропоновані постраждалим, класом і рівнем краще, ніж ті, в яких вони жили раніше. Житло підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир — від 60 кв. м до 80 кв.

Зеленський доручив меру Києва Віталію Кличку проконтролювати, щоб в цих приміщеннях був зроблений ремонт.