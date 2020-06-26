Податки в Німеччині: багаті платять більше

У Німеччині високі зарплати? Німці платять великі податки? DW з’ясовувала в особливості німецької системи оподаткування.

Президент РФ Володимир Путін запропонував збільшити ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 13 до 15 відсотків з 1 січня 2021 року для росіян, які заробляють більше 5 млн рублів на рік. А як йдуть справи з оподаткуванням в Німеччині?

Податки і німці, – при одній лише згадці цього питання податковий консультант з багаторічним досвідом розведе руками. Мабуть, ні однієї теми не присвячено стільки спеціалізованої літератури, як оподаткуванню.

Lohnsteuer і Einkommensteuer – і те, і інше – прибутковий податок. Перше поняття застосовується до службовців, найманим працівникам, друге – до індивідуальним підприємцям, фрілансерам, адвокатам, податковим консультантам, лікарям, якщо у них є своя практика.

Коли не треба платити податки

Неоподатковуваний мінімум у Німеччині – дев’ять тисяч євро на людину. Так, якщо загальний дохід сімейної пари не перевищує в рік 18 тисяч євро, то вона звільняється від сплати податків. Все, що вище, підлягає оподаткуванню. Принцип досить простий: чим більше людина заробляє, тим більше він платить податків. Це називається прогресивною шкалою оподаткування.

Податкова ставка в Німеччині має досить широкий діапазон:від 14 до 42 відсотків. В деяких випадках діє спеціальна максимальна ставка – 45 відсотків. Прогресивна шкала працює таким чином, що якщо річний дохід перевищує 60 тисяч євро, то за максимальною ставкою оподатковується тільки різниця між сумою доходу і граничним значенням 60 тисяч євро.

Найнижчою податковою ставкою оподатковуються доходи представників професій, де річний заробіток не перевищує 30 тисяч євро, наприклад, медсестри, вихователя в дитячому садку, перукаря, соціального працівника.

Під ставку 42 відсотки потрапляють особи, які не перебувають у шлюбі і не мають дітей, з річним доходом від 60 тисяч євро, а також сімейні пари, які мають дохід вище 120 тисяч євро.

Податкову декларацію (Steuererklärung) кожен може сам подати, заповнивши вручну на роздрукованих бланках, або з допомогою спеціального програмного забезпечення. Для найманого працівника, який отримує фіксовану зарплату (Lohn), заповнення податкової декларації самостійно – реалістична завдання. До речі, він не зобов’язаний подавати декларацію, так як податок на дохід у нього вже сплачено, однак, податкові консультанти рекомендують робити це кожного.

Нюанси податкової декларації

Складнощі виникають, коли з’являються додаткові заробітки (у цьому разі подання податкової декларації є обов’язковим), або якщо людина не перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, а є індивідуальним підприємцем. Тоді, швидше за все, доведеться звернутися до професіоналів. Отже, звернення до податкового консультанта – справа добровільна. Важливий момент, який потрібно врахувати: якщо ви подаєте податкову декларацію самі, то терміни подачі більш ранні (різниця приблизно у півроку), ніж у випадку, коли документами займається податковий консультант.

У податковій декларації можна виділити дві групи: самі податки та соціальні відрахування. До податків, крім прибуткового податку відносяться ще два: внесок солідарності з новими федеральними землями (Solidaritätszuschlag) і церковний податок (Kirchensteuer). До соціальних відрахувань належать виплати у пенсійний фонд, медичне страхування, а також страхування на випадок необхідності догляду і безробіття.

Усього в Німеччині шість розрядів оподаткування: від 1-го (незаміжні і неодружені) до 6-го (коли у людини кілька робіт). Розмір заробітку і сімейний стан – два фактори, що впливають на величину податкової ставки.

Як правило, саме вигідне оподаткування – у сімейної пари. Саме важкий податковий тягар – у платників податків, які живуть поодинці і без дітей.

Можна списати витрати на співбесіду

Ще одне важливе поняття – витрати, пов’язані з отриманням доходу (Werbungskosten). Наприклад, ви їдете на роботу в Німеччину, тоді за рахунок витрат на переїзд можна знизити загальну суму заробітку, що підлягає оподаткуванню. Або при працевлаштуванні у вас виникли витрати на те, щоб пройти співбесіду. Обов’язково зберігайте оригінали квитанцій за проїзд, проживання. Інший приклад – вам доводиться добиратися на роботу в інше місто. Витрати, пов’язані з цим, теж можна вказати в декларації як витрати, пов’язані з отриманням доходу.