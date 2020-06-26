Житель вибухнув на Позняках будинку спростував витік газу: стояк знаходиться в непострадавшей частини будинку

Житель багатоквартирного житлового будинку на Позняках у Києві, в якому 22 червня стався вибух, Костянтин Рибак спростував версію органів слідства про витік побутового газу як причини вибуху.

Він поділився своїми спостереженнями і висновками з журналістом Telegram-каналу Pavlovsky News.

Про це повідомив журналіст Андрій Павловський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Планування квартир суперечить місця вибуху і логіці версії з витоком газу.

Так, газовий стояк і кухня перебувають взагалі в іншій частині будинку, яка практично не постраждала.

Квартира чоловіки знаходиться на 5-му поверсі. Запаху газу він не відчував.

І навіть якщо б дійсно була витік газу на 7-му поверсі, то газ піднімався вгору, оскільки він легший за повітря», — написав Павловський.

Тут (в кухні, малює на схемі квартири), де знаходиться газовий стояк, — мінімальні ушкодження — тільки вікно вибило.

Тут (в спальні, в дальній частині квартири від газового стояка) вивалився шматок несучої стіни — потужної несучої стіни, яка тримає будинок», — описав пошкодження Рибак.

Співрозмовник журналіста вже поспілкувався в санаторії з більшістю сусідів по під’їзду. За його словами, люди не можуть відрізнити запах газу від запаху вибухової речовини. Хоча саме жителі нижніх поверхів найбільше стверджували, що відчували запах саме побутового газу.

Мешканців постраждалого будинку вже допитували в прокуратурі. Костянтин Рибак є адвокатом з 25-річним стажем роботи.

Він переконаний, що прокурор навмисно схиляє жителів до версії вибуху через витік газу з метою якнайшвидшого закриття справи.

«Сьогодні слідство схиляла мене до думки, що я повинен був відчувати запах газу. Але цього не було», — уточнив він.