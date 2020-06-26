Барі Алібасова відвезли до психлікарні

Відомий російський продюсер Барі Алібасов потрапив у психіатричну лікарню. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними ЗМІ, Алібасов знаходився в одній з московських клінік, однак через його стану було вирішено перевезти його в інше медичний заклад на прийом до психіатра. Нестабільний психічний стан Алібасова пов’язано з прийнятими ним препаратами.

Нагадаємо, 4 червня 2019 року Барі Алібасов був госпіталізований після того, як помилково випив рідину для прочищення труб «Крот». ЗМІ активно повідомляли про те, що знаменитий продюсер знаходиться на межі смерті.

Пізніше з’явилася інформація про те, що продюсер просто інсценував своє отруєння.