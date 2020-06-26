33-річний вундеркінд: син екс-заступника генпрокурора Богдан Банчук – новий смотрящий за потоками в Аграрному фонді

У травні з’явилася інформація про те, що директором ПАТ «Аграрний фонд» став 33-річний аграрій Богдан Банчук з Буковини.

Звичайно, можна подумати, що Кабінет Міністрів України призначив на таку високу посаду молодого фахівця, який хоче, може і знає, як реформувати державне підприємство, і зробити його прибутковим, процвітаючим. Але в нашій країні не буває все так просто. Пролобіював свого сина на цю посаду відомий батько – Микола Банчук, про який розповім пізніше.

Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд»

Для початку потрібно розібратися, що ж це за підприємство – «Аграрний фонд». Багато українці зовсім не знали про існування такого підприємства, але насправді – це дуже велике об’єднання з мільярдними державними дотаціями. «Аграрний фонд створений Постановою Кабінету Міністрів України в 2014 році, статутний капітал підприємства склав 5 мільярдів гривень (!), 100 % акцій володіє держава. «Аграрний фонд» має величезний центральний офіс і представництво в кожній області нашої країни.

За даними з офіційного сайту, публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» — провідний оператор аграрного сектора України. Метою діяльності «Аграрного фонду» є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від здійснення господарської діяльності відповідно до законодавства.

За фактом «Аграрний фонд» знаходиться в абсолютних збитки. За 2019 рік оборот підприємства склав більше 7 мільярдів гривень. Але фінансовий рік «Аграрний фонд» закінчив з боргами в розмірі 3.2 мільярда гривень. Тільки за I квартал 2020 року збитки підприємства склали 207 мільйонів гривень – і гасяться вони з кишень платників податків.

«Аграрний фонд» — це ласе місце для відмивання грошей з сільськогосподарської діяльності. Одне лише питання: як підприємство, яке контролює 20 % ринку зерна України накопичує величезні борги? Відповідь проста – гроші виводяться, зерно продається за заниженими цінами, частина просто пропадає на складах, і нікому немає до цього ніякого діла.

Авторитетний батько

«Аграрний фонд» величезне підприємства з багатомільярдним оборотом грошей, від якого залежить продовольча безпека України. Призначення на таку високу посаду 33-річного Богдана Банчука – це пряма демонстрація того, що кар’єрний ліфт працює. Але працює для того, кому це потрібно.

Як зазначено, директором підприємства допоміг стати батько Микола Банчук. Микола Банчук – особистість відома і впливова в Україні. Починав він роботу в прокуратурі Чернівецької області, потім по кар’єрної сходинки спочатку став прокурором Чернівців, потім заступником прокурора Київської області, і надалі прокурором Херсонської області. За свою трудову діяльність він встиг попрацювати на багатьох посадах, навіть директором Департаменту кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я.

З прокуратури звільнився в 2005 році, почав займатися адвокатською діяльністю. Має тісні контакти ще з часів роботи в Чернівецькій області з Анатолієм Матиосом (колишнім головним військовим прокурором), і саме за його пропозицією повернувся до роботи в прокуратурі.

Банчук лобіював просування молодого слідчого Матіоса. Як в Чернівцях, так і в Херсоні, де вони обидва служили в органах прокуратури. Вони працювали разом до 2005 року, поки Банчука не звільнили з прокуратури, але і тут йому знайшлося місце в держ. органах, він несподівано стає директором Департаменту кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України».

У 2010 році Банчука повернули в прокуратуру, і призначили «заступником начальника Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України» Під його керівництвом йшли всі політичні репресії. Тим не менш, у 2014 році вже нова влада призначає його заступником генерального прокурора. З цієї посади його звільнили після того, як у травні 2014 року він звільнив з-під варти проросійських активістів в Одесі. Планувалося навіть кримінальну справу проти Банчука, але, мабуть, вдалося вирішити. Але і тут Банчук не здався, і не дивлячись на зміну влади, повернувся в Генеральну прокуратуру вже прокурора Рябошапки, де успішно пропрацював до кінця 2019 року.

Після звільнення з органів прокуратури, Банчук влаштувався радником голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Згідно з поданою перед звільненням з Генеральної прокуратури декларації, держава щедро нагородив Банчука пенсією в розмірі 540 тисяч гривень на рік, тобто 45 тисяч гривень на місяць. Інші доходи Банчука зовсім не великі, також, як і дружини, але це не заважає йому володіти будинком загальною площею 441 м. кв., і 4 мільйонами гривень, 300 тисячами доларів готівкою. Безбідна прокурорська життя.

Самородок або ставленик батька?

Нажиті за роки роботи в органах зв’язку допомогли Миколі Банчуку добре влаштувати сина Богдана.

Примітно, що те, що призначення вирішувалося фінансово – навіть не приховувалося. Преса повідомляла, що незадовго до рішення Кабінету Міністрів якісь невстановлені особи намагалися дати хабар за призначення на посаду в Аграрний фонд. Але тут історія і закінчується: ніхто заарештований, ні заарештований взагалі — про це вже немає навіть коротких повідомлень. Очевидно, спроба влаштувати Богдана Миколайовича Банчука пройшла успішно, а повідомлення про хабарі лише дрібна деталь угоди. Свого роду анонс того, що все зроблено згідно з бізнес-логікою.

Банчук-молодший починав свою кар’єру в МЗС, а після Майдану, коли батько став заступником Генпрокурора, у 27 років став заступником голови РДА на Буковині. Згодом працював в структурах «Укроборонпрому», а тепер став керівником «Аграрного фонду».

Також, Банчук був заступником колишнього керівника «Аграрного фонду», Андрія Радченка, проти якого розслідується низка кримінальних проваджень про розкрадання грошей підприємства, працював Банчук в ДП СЗТФ «ПРОГРЕС», яке входить до складу «Аграрного фонду». Тільки один відомий факт – це сума 590 мільйонів гривень, викраденим з бюджету. Загалом, з-за дій колишнього керівника, підприємство втратило кілька мільярдів гривень. На сайті НАБУ є 6 новин про різних кримінальних провадженнях проти посадових осіб «Аграрного фонду».

Крім стрімкої кар’єри Банчука-молодшого, вражає його стан. Ще у студентські часи він став власником квартири в Києві. Разом з дружиною вони володіють ще однією квартирою в Києві на 135 квадратів, будинком на 350 квадратів, 17-ма земельними ділянками, їздять на «Мерседесі» і «Лексусі» загальною вартістю 1.4 мільйона грн.

Найчастіше на такі високі посади розглядаються кандидати, які мають величезний досвід роботи топ-менеджерами, антикризовими менеджерами корпорацій, але навіщо все це, якщо є тато-прокурор і купа грошей?

Не дивлячись на абсолютно негативний портрет «керівника», Банчука з легкістю призначають. Ряд питань мають подані ним електронні декларації. Перед звільненням з ДП СТЗФ «ПРОГРЕС», Банчук-молодший подав декларацію 18 липня 2019 року. В ній ми можемо побачити безліч земельних ділянок, нерухомості. При цьому, загальний дохід сім’ї за 7 місяців склав 500 тисяч гривень, з яких понад 140 тисяч витрачалися на навчання дітей. Також було відкладено 30 тисяч доларів готівкою. Але вже в поданій декларації за той же 2019 рік, 23 березня 2020 року, видно, що добробут сім’ї різко покращився. З’явився новий автомобіль Лексус за 700 тисяч гривень, доходи за рік склали більше 1.5 мільйона гривень, з’явилося 10 банківських рахунків з невідомими на них сумами. І це всього за 5 місяців. Дивний збіг, Банчук почав заробляти десятки разів більше або таким чином отбеливались активи перед призначенням на посаду директора «Аграрного фонду» — це питання до компетентних правоохоронних органів.

Стає зрозуміло одне: в цій країні нічого не змінюється. Якщо у тебе є великі гроші або впливові родичі – вже завтра можна хоч і полетіти в космос. Головне – це знайти, з ким повирішувати.