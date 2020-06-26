У Києві автохам плюнув в іншого водія-порушника знайшли і покарали

У Києві, де нещодавно неадекватний водій погрожував застрелити іншого учасника руху, автохам плюнув в обличчя жінці, яка стала свідком порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляють в Патрульній поліції Києва, 23-річний хлопець, керуючи автомобілем Тoyota, спробував перетнути подвійну суцільну осьову, щоб повернути ліворуч в непередбаченому для цього маневру місці.

Свідком стала інша учасниця руху. Між водіями стався конфлікт, в ході якого порушник плюнув в обличчя своїй опонентці. Остання звернулася в поліцію.

«Екіпажі патрульної поліції і патрульні, які стежать за безпекою столиці через камери відеоспостереження, спільними зусиллями встановили маршрут руху Тoyota. На проспекті Академіка Глушкова екіпаж патрульних зупинив автомобіль з орієнтування», — повідомляють в поліції і додають, що хлопця доставили в Шевченківське управління поліції і склали адмінпротокол за ст. 173 (хуліганство) Купап. Тепер його справу розглядатиме суд.