Скандальна через фрази про «дітей низької якості» нардеп поскаржилася на буллінг

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція партії «Слуга народу»), яку профспілки вимагають звільнити за висловлювання про дітей «низької якості», що народжуються у людей, які заводять їх заради соцвиплат, заявила про організованому буллинге.

На своїй сторінці в соціальних мережах нардеп заявила, що прийшла в політику в 57 років, маючи чотирьох дітей, яких «витягла» у житті самостійно.

«Була годувальницею свого домогосподарства все своє життя. Був час, коли дуже боялася змінити роботу. Навіть для місячного пошуку іншого місця в родині не було запасу. А вдома було троє-четверо дітей, яким треба було дати освіту, враження від світу, мови, інформацію», — пише Третьякова.

Нардеп також зазначила, що тепер у неї п’ять онуків, яким «ми залишаємо країну, а також борги, які їм платити»: «Борги не тільки зовнішні. Але і борги за зобов’язаннями внутрішнім, соціальним. Тому що наша країна рідко виплачувала компенсації за шкоду життю та здоров’ю в момент нанесення шкоди, а перекладала такі зобов’язання на майбутнє. Не завжди, але часто. Повинні ми навантажити їх таким вантажем утриманців, щоб їм було не продихнути? Моя відповідь — ні».

Галина Третьякова заявивши про організованому буллинге, додала: «Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з’явилося тільки зараз, і що я мала на увазі під час лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати в майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Тому нікуди не збираюся йти під тиском ззовні».

Під цим постом народного депутата України зав’язалася жвава дискусія. У її позиції знайшлося чимало прихильників, втім, як і супротивників.