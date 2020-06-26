Жена Дмитрия Монатика поделилась трепетными кадрами артиста с сыновьями

Украинский артист Дмитрий Монатик редко делится подробностями своей личной жизни. Вместе с женой Ириной они воспитывают двоих сыновей Даниила и Платона, при этом лица мальчиков тщательно скрывают. В честь Дня отца, который отмечается в Украине в третье воскресенье июня и в этом году выпал на 21 число, супруга исполнителя поделилась в сети нежными и трогательными фото MONATIK’а с детьми.

На всех кадрах малыши запечатлены сбоку или со спины, однако от них так и веет любовью и отцовской заботой.

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«Психологи утверждают,что для мальчиков отец — это тот образ, на основании которого он строит себя именно как мужчину. Для маленького мальчика — это вообще единственный существующий у него механизм развития мужественности,выбора жизненного пути и достижения успеха. И тут есть важный нюанс, для того чтобы этот механизм сработал, мальчик должен симпатизировать своему отцу. Как же я счастлива,что наши мальчики тебя @monatik_official обожают,гордятся, любят и искренне дружат. Я верю, что с Таким папой у них обязательно все будет хорошо. Любим тебя очень. PS. Всех отцов с праздником», — написала Ирина под публикацией.

Дмитрий также выложил один из снимков на своей странице и признался, что очень счастлив быть отцом.

«Какое счастье быть папой. Спасибо нашим прекрасным мамам за это! Всех отцов с праздником!!!!!» — поделился MONATIK.

Пользователи сети засыпали семейство умиленными комментариями.

: Новости Ю