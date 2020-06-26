Пєсков: З Кремля прапор ЛГБТ не видно.

З Кремля не видно посольство США і повішений там райдужний прапор ЛГБТ. Так прокоментував появу прапора на будівлі дипмісії прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Як повідомляє «Інтерфакс», журналісти розповіли Пєскову про появу прапора на фасаді посольства з боку Новинського бульвару і пояснили, що червень в США вважається місяцем гей-прайдов.

На це Пєсков відповів, що з Кремля будівлю посольства не видно. «Але, напевно, це бачить наше Міністерство закордонних справ. Думаю, наш МЗС звернув на це увагу», — сказав він. І додав, що будь-які прояви пропаганди сексуальних меншин В РФ за законом неприпустимі.