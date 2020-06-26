“Слуги народу” готуються узаконити діяльність приватних детективів

Комітет Верховної Ради (ВР) з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам прийняти за основу проект закону про приватної детективної діяльності.

Передбачається, що хто завгодно не зможе займатися такою діяльністю, – потрібен буде деякий досвід, освіта та дозвіл спеціального державного органу. Детективи зможуть займатися класичним набором специфічних послуг, але не зможуть проводити оперативно-розшукові заходи. Замовляти детективні послуги теж не зможуть все підряд. Парламентарій, наприклад, найняти детектива або агентство не зможе. А депутати Київради та інших місцевих рад – зможуть.

Про рекомендації парламентського комітету KV стало відомо з повідомлення на сайті ВР.

Законопроект №3010 «Про приватної детективної діяльності» визначає правові основи організації і здійснення приватної детективної діяльності. Автори проекту закону – два депутата “Слуги народу” – “списочник” з Дніпропетровської області В’ячеслав Медяник і мажоритарник Микола Галушко (округ №97, міста Березань, Бровари, Баришівський район, частина Броварського району Київської обл.).

Раніше вони вже зареєстрували в Раді проект закону №1228-1 “Про детективні послуги”, який KV розбирала докладно. Але той законопроект профільний комітет повернув авторам на доопрацювання. У підсумку, ініціатори внесли новий документ, який схвалив правоохоронний комітет ВР рекомендував депутатам прийняти документ за основу. У ньому прописані права і обов’язки суб’єктів правовідносин, а також особливості державного контролю в цій сфері. Якщо закон приймуть, він вступить в силу через півроку після його опублікування.

Відповідно до законопроекту, приватна детективна діяльність – це «незалежна професійна діяльність приватного детектива або діяльність детективного агентства з надання замовникам приватних детективних послуг з метою забезпечення захисту їх прав і законних інтересів на платній договірній основі в порядку, визначеному цим Законом».

Приватні детективні послуги – це «пошук, отримання, фіксація, аналіз та передача інформації про осіб, об’єкти і події, які здійснюються на підставах і в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами».

Щоб стати приватним детективом, не достатньо одного бажання. Ним може бути фізична особа, яка має громадянство України, повна вища юридична освіта або вища освіта за спеціальністю «правоохоронна діяльність».

Крім того, людина, що претендує на детективну діяльність повинен мати трирічний стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності. І така особа повинна пройти відповідне навчання та отримати свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю.

Порядок проходження навчання детективів (його ще потрібно створити, так само як і навчальні програми), підвищення їх кваліфікації, видача свідоцтв – все це відноситься до сфери Уповноваженого органу.

Цей орган будуть центральним органом виконавчої влади (ЦОВВ). Він же буде вести реєстр приватних детективів і забезпечувати роботу Комісії з розгляду скарг на дії суб’єктів детективної діяльності.

Свідоцтво на право надавати детективні послуги після проходження ряду процедур буде видаватися (на платній основі – один прожитковий мінімум станом на 1 січня) чи не видаватися. У останньому випадку Уповноважений орган повинен обґрунтувати своє рішення, а кандидат у приватні детективи зможе його оскаржити у суді. У деяких випадках свідоцтво може тимчасово припинятися.

Не зможе стати приватним детективом особа, яка:

має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення кримінального злочину;

визнано судом недієздатним або обмежено дієздатним;

перебуває на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

позбавлена права на заняття приватною детективною діяльністю, – протягом двох років з дня прийняття рішення уповноваженим органом регулювання про припинення права на заняття приватною детективною діяльністю.

У проекті закону зазначається, що з детективною діяльністю несумісна військова або альтернативна служба, нотаріальна діяльність і судово-експертна робота.

Передбачається два види детективної діяльності: індивідуальна і колективна (агентство). Відповідно приватний детектив, який здійснює свою діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Детективне агентство – юридична особа, одним із засновників якого є приватний детектив (загальний розмір частки засновників детективного агентства, які не є приватними детективами, у статутному капіталі не може бути більше 25%).

Що стосується офіційних назв, то законопроект зобов’язує суб’єктів включати в назву слова «приватний детектив» або «детективне агентство». Іншим фіз – і юросіб використовувати цю термінологію забороняється.

Види приватних детективних послуг встановлюються в проекті закону, хоча їм і не обмежуються. Наведений у відповідній статті не вичерпний перелік такий:

збір, фіксація і дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судочинстві (замовником цього виду послуг може бути тільки сторона відповідного виробництва);

вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (з їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів з замовником приватних детективних послуг (заняття у нього відповідної вакантної посади), виявлення їх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні та за кордоном;

пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні чи дружні зв’язки;

спостереження за поведінкою неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних осіб або осіб з інвалідністю за замовленням їх законних представників;

розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин;

здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника;

виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання інформації з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного збирання конфіденційної інформації про фізичних осіб;

пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;

пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань, а також належного їм майна та інших активів;

забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, професійної таємниці) замовника;

перевірка достовірності наданої страховим компаніям інформації про обставини заявлених страхових випадків;

збір інформації, яка може бути підставою для звернення замовника приватних детективних послуг в уповноважені органи виконавчої та / або судової влади з метою захисту його законних прав та інтересів;

консультування з надання приватних детективних послуг.

Договір про надання детективних послуг повинен укладатися в письмовій формі. На підставі договору приватні детективи у своїй діяльності отримають такі права:

звертатися із запитами до органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, на підприємства, в установи, організації, а також фізичним особам;

за згодою підприємств, установ, організацій в певному обсязі знайомитися з необхідними документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

проводити зовнішній огляд територій, споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений;

проводити зовнішній і внутрішній огляд закритих для вільного доступу територій, споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів;

проводити огляд і вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;

отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

здійснювати спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті з метою отримання необхідної інформації;

здійснювати на відкритій місцевості і в громадських місцях, а у службових і приватних приміщеннях з письмової згоди власників (або уповноважених ними осіб) під час відвідування приватним детективом цих приміщень, фотозйомку, відео – і аудіозапис, а також застосовувати інші технічні засоби фіксації інформації загального призначення, не завдаючи шкоди життя і здоров’ю громадян і навколишньому середовищу;

проводити усне опитування осіб з їх згоди.

Не зможуть приватні детективи займатися оперативно-розшуковою діяльністю. Їм буде заборонено видавати себе за правоохоронців. Буде заборонено збирати інформацію, яка становить державну таємницю. Не можна приховувати від правоохоронних органів інформацію про факти вчинення тяжкого або особливо тяжкого кримінального злочину або про підготовку до скоєння такого кримінального правопорушення.

Законопроект забороняє детективам збирати відомості, пов’язані з особистим життям, політичними і релігійними переконаннями осіб без надання на це письмової згоди цих осіб”.

Пропонується заборонити детективам фальсифікувати матеріали і отриману інформацію.

Але і не кожен громадянин зможе замовити послуги приватного детектива. Звертатися до них законопроект забороняє посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування, крім депутатів місцевих рад. Тобто, наприклад, президент або нардеп замовити послуги приватного детектива не зможуть, а член Київради – зможе.

Це випливає з формулювання, яка говорить: «Замовниками приватних детективних послуг можуть бути фізичні або юридичні особи (крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, зазначених в пункті 1 та підпункті а) пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» за винятком депутатів місцевих рад)».

Сам же приватний детектив зможе відмовитися від надання послуг у випадку конфлікту інтересів. Наприклад, якщо суб’єктом приватної детективної діяльності надавалися або надавалися аналогічні приватні детективні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам замовника і створюється конфлікт інтересів.

Ще одне запропоноване підставу, яка не дасть право детективу укласти договір із замовником – якщо є підстави вважати, що при наданні приватних детективних послуг можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси інших громадян, державні або національні інтереси». Звертає на себе увагу, що формулювання звучить дуже загально.

При цьому, законопроект гарантує права детективів, в тому числі, щодо детективної таємниці. Крім того, що забороняється будь-яке втручання і перешкоди здійсненню приватної детективної діяльності, забороняється вимагати від приватного детектива, працівника приватного детективного агентства, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю, надання відомостей, складових детективну таємницю. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довіряє відповідні відомості, звільнила їх від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом».

Забороняється також залучати приватного детектива до конфіденційного співробітництва при проведенні оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття детективної таємниці.

Фото: скрін з Youtube, мультфільм “Слідство ведуть колобки”

КиевVласть

Олексій Ігнатьєв