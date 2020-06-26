Штрафи за порушення ПДР виростуть: за що і скільки доведеться платити

У МВС останнім часом знову заговорили про те, щоб підвищити штрафи для українців за порушення швидкісного режиму.

Повідомляється, що Антон Геращенко розповів про можливе підвищення суми штрафу в інтерв’ю РБК-Україна.

Заступник глави МВС зазначив, що зараз, якщо людина перевищує швидкість до 50 км/год, то він може заплатити 127,5 (мінімальний штраф за перевищення швидкості). Якщо більше 50 км/годину, то штраф може складати 510 гривень. Згідно з новим законопроектом від МВС, сума зросте в рази і тепер становитиме цілих 3400 гривень за порушення швидкісного режиму більше ніж на 50 км/год.

При цьому Геращенко зазначив, що в ідеалі штраф повинен бути не чітко визначений, а становити певну частину від доходу людини. Наприклад, при такому підході з зарплати міністра в 10 мільйонів, штраф у 2% буде складати 200 тисяч гривень. При такому розкладі навряд чи людині буде хотітися порушувати.

Геращенко наголосив, що з водіями, які регулярно порушують швидкісний режим, ведеться спеціальна роз’яснювальна робота, а також повідомляють про реальної можливості сісти у в’язницю. У той же час заступник глави МВС підкреслив, що зараз штрафи за свого невеликого розміру не виконують свої функції.

Для того, щоб побороти проблему перевищення швидкості, в Україні встановлять близько 1000 камер за два роки, так як ті 50, що вже фіксують правопорушення, довели свою ефективність.

В цілому, система, яку зараз впроваджують в Україні розрахована на 6 тисяч камер, і вона може місяцями зберігати інформацію, а кожен, хто отримує штраф, може подивитися, де й що він порушив,

До системи будуть підключені абсолютна більшість банків в Україні і якщо чоловік згоден зі своїм штрафом, то він зможе його сплатити буквально в найближчі 30 секунд.

При цьому Геращенко прокоментував і ту ситуацію, коли за кермом може бути інша людина, а не власник автомобіля. Він вважає, що автомобіль — це засіб підвищеної небезпеки і якщо у людини є право на володіння автомобілем, то він повинен стежити за ним і давати в користування іншим людям тільки у своїй присутності.

Раніше писалося про те, що українським водіям підказали, як не платити штраф з камер.