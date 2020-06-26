«Ми спостерігаємо останню фазу економічних конвульсій»: Путін різко знизив податки для дружків-олігархів

Податкові новації від президента Володимира Путіна, про яких він повідомив у зверненні до росіян напередодні Параду Перемоги, містять «подарунок» для найбільш забезпеченої верстви населення, звиклої паркувати прибуток в офшорах.

Про це передає Finanz.ru.

Оголосивши про підвищення ПДФО для людей з доходами від 5 млн рублів в рік, Путін анонсував реформу оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК), які були наріжним каменем програми деофшоризації, проголошеної після введення санкцій Заходу.

З 2017 року люди, що володіють більше 25% КІК, чия нерозподілений прибуток перевищує 10 млн рублів на рік, платять з неї податок в 13%. Путін запропонував замінити його фіксованим податком в розмірі 5 млн рублів без додаткової звітності.

Новий підхід допоможе підприємцям істотно заощадити, зазначає директор департаменту податкового та юридичного консультування KPMG Олександр Токарєв.

Варіант з фіксованим платежем в 5 млн рублів стає вигідним, якщо прибуток КІК перевищує 38 млн рублів, тобто близько 500 тисяч доларів, що відносно небагато, відзначає партнер «Кроу експертизи» Рустам Вахітов.

Якщо у людини податок з КІК виявиться менше 5 млн рублів, він зможе подати звітність і заплатити меншу суму, розповів «Відомостям» федеральний чиновник, знайомий з підготовкою плану.

«Держава починає витискати останні соки з тих, хто хоч як-то рухає економіку і сприяє розвитку держави. Фактично держава відвертається від тих, хто годує пенсіонерів, містить медицину і будує економіку, створюючи унікальні умови для власників капіталів, причому не всіх, а тільки тих, хто інвестує їх за кордоном», — категоричний засновник Movchans Group Андрій Мовчан.

Починаючи з доходу в 1 млн доларів в рік ви отримуєте зниження прибуткового податку, пояснює він: «Якщо ви власник КІК і заробляєте, наприклад, 8 млн доларів (близько 500 млн рублів) на рік, то податок складе незначний 1%».

«Швидше за все, ми спостерігаємо останню фазу економічних конвульсій, — пише Мовчан. — Можливості вичерпані, політика починає відливатися в граніті, і надалі влада буде не в змозі відповідати на виклики часу».

Зараз правила КІК закликають повертати капітал в Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) , цьому сприяє, зокрема, пільга, за якої прибуток КІК зменшується на суми виплачених дивідендів, партнер Deloitte Наталія Кузнєцова. Запропонований механізм, навпаки, спрощує і робить більш привабливим виведення коштів за кордон, дивується вона.

Як нагадує видання, російська влада запустили програму деофшоризації та амністії капіталів в 2015 році. Грошові кошти пропонувалося репатріювати в банки, розташовані на території Росії, а компанії — перереєструвати в спеціальних адміністративних районах (САР) на територіях Калінінградській області і Приморського краю.

Але ні апеляції до патріотизму, ні створення внутрішніх офшорів з нульовим податком на дивіденди не змогли розгорнути назад річку грошей, залишають Росію.

Структурний відтік капіталу стабільний при будь-якій політиці: з року в рік 20-30 млрд доларів бізнес виводить з країни у вигляді прямих інвестицій за кордон, оцінює ING з посиланням на статистику ЦБ. Це гроші, які компанії відправляють в капітал офшорних структур, паркуючи прибуток за межами країни.

У минулому році такий відтік склав 26 млрд доларів, роком раніше — 30 млрд, у 2017-му — 36 млрд, в 2015-16 роках — по 20 млрд. В сумі за п’ять років амністії — 136 млрд доларів.