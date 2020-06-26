Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першій морський концесії в Україні

Глава держави взяв участь у церемонії підписання угоди про передачу ДП «Херсонський морський торговельний порт» в концесію грузино-швейцарської компанії-консорціуму «Рисоил-Херсон».

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

«У нас сьогодні прекрасна подія для України. Перш за все — для Херсонщини. У нас перша за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх», — зауважив Зеленський.

Президент подякував парламенту і, зокрема, фракцію «Слуга народу», яка підтримала закон про концесії.

«Також хочу подякувати інвесторів. З ними ми проговорили найважливіші деталі — це збільшення робочих місць і нескорочення людей, які працюють. Збільшення заробітних плат. Будуть створюватися нормальні, законні умови, і ніякого бандитизму. Мені здається, це логічно з точки зору країни, яку ми будуємо: вільну, ринкову, демократичну», — підкреслив Зеленський.

Згідно з угодою, концесіонер повинен забезпечити обсяги перевалки вантажів в 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн в рік; протягом трьох з половиною років після закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт концесії не менше 216 млн грн; здійснити внесок у розвиток місцевої інфраструктури щонайменше на 18 млн грн.

Також планується поліпшити якість стивідорних послуг, що здійснюються з використанням переданого в концесію майна, для споживачів.

Угоду про передачу в концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт» та майна ДП «Адміністрація морських портів України» підписано на 30 років.

Концесіонер повинен щорічно сплачувати концесійний платіж у розмірі не менше 12 млн гривень з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера.

Крім того, найближчим планується підписання концесійної угоди з катарським інвестором за спеціалізованого порту Ольвія.