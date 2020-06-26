На Київщині за добу — 46 випадків COVID-19

У Київській області підтверджено 2419 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

“За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 26 червня офіційно підтверджено 2419 випадків захворювання на коронавірус (у т. ч. 195 дітей та 449 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 46″, – йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 272;

– у Києво-Святошинському р-ні – 541;

– у Баришівському р-ні – 66;

– у Білоцерківському р-ні – 18;

– у Бориспільському р-ні – 102;

– у Броварському р-ні – 92;

– у Бородянському р-ні – 34;

– у Васильківському р-ні – 66;

– у Вишгородському р-ні – 45;

– в Іванківському р-ні – 9;

– у Макарівському р-ні – 20;

– у Миронівському р-ні – 34 ;

– у Кагарлицькому р-ні – 39 ;

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13;

– у Поліському р-ні – 2;

– у Рокитнянському р-ні – 7;

– у Ставищенському р-ні – 10;

– у Таращанському р-ні – 2;

– у Згурівському р-ні – 7;

– у Богуславському р-ні – 10;

– у Фастівському р-ні – 12;

– у Сквирському р-ні – 3;

– у Тетіївському р-ні – 10;

– в Яготинському р-ні – 4;

У м. Біла Церква – 135; смт Баришівка – 8; м. Бровари – 84; м. Бориспіль — 83; смт Бородянка – 24; м. Буча – 58, м. Березань – 25; м. Васильків – 42; смт Володарка – 5; м. Вишгород – 37; м. Ірпінь – 125; м. Макарів -5; м. Фастів – 50; м. Миронівка – 6; смт Ворзель – 10; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 51; смт Ставище – 8; м. Кагарлик – 41; м. Ржищів – 4; м. Переяслав – 23; смт Рокитне – 16; м. Богуслав – 6; м. Яготин – 87; смт Згурівка – 3; м. Тетіїв – 30; м. Славутич – 2; м. Сквира – 3; смт Іванків – 8.

З них на стаціонарному лікуванні – 266, на самоізоляції – 2153.

Одужали 1236 осіб (у т. ч. 98 дітей). За годину пандемії померли 48 осіб.